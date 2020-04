‘Little Hope’, plus effrayant que Silent Hill et la Blair Witch ensemble

Si vous aimez la terreur, il est temps d’éteindre les lumières et d’allumer les bougies. «Little Hope», le nouvel épisode effrayant de «The Dark Pictures Anthology », Il vous laissera envoûté dans tous les sens du terme. Les les graphismes sont beaucoup plus choquantsoui, avec nouveau personnages dans une histoire qui vous fera ressentir de la terreur dans chaque mouvement de contrôle, qui, si avant une sorcière n’absorbe pas votre esprit, ou celui de vos amis, avec les différentes modalités multijoueur.

Dans la deuxième tranche de Jeux suppressifs, il a pris un risque avec un jeu vidéo dominé absolument par des sorcières, qui dans une autre ligne pourrait être un «churrazo», mais cela finit par être le contraire, tout unentreprise atroce, où il se combine l’horreur des sorcières de Salem, Silent Hill et la sorcière fantasmagorique de Blaallez qui vous hanteraphases de res artistiques de l’historia, une petite ville pour partir sans même “un peu d’espoir”.

Le bande-annonce récemment publiée dans le monde entier le 14 avril 2020, ne laisse rien à l’imagination et de ce que nous pouvons apprécier, tout comme l’épisode, “Homme de Medan«Les meurtres sont à l’ordre du jour, tout comme le culte satanique. Avec la légère différence que «Little Hope» Il offre également une savoureuse combinaison de peurs uniques.

Une autre chose que nous ne pouvons pas manquer, c’est moins d’un an après le lancement du prédécesseur du jeu et pourtant les graphess ont une évolution brutale, il semble que 4K ait été dans le passéou, en apportant les animations presque dans la vraie vieBien que croyez-moi, la terreur sera légitime.

“Nous voulons que la langue et la sensation des choses soient réelles, et ce fut un moment assez désagréable. Tous nos jeux concernent en fait les relations, les personnages et les voyages qu’ils font, il faut donc certains de ces éléments brutaux, ainsi que la façon dont les gens se traitent et l’intègrent dans notre jeu », ont indiqué les créateurs à un média local.

Mais également, «The Dark Pictures Anthology», Il a également réfléchi à la manière d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Little Hope »offre un mode coopératif pour deux joueurs où chaque participant peut voir, entendre et percevoir différentes choses au cours d’une même session de jeu. Tout simplement incroyable! Il est possible de changer la perspective det les 5 personnages: Là où les joueurs ont la dernière décision, tout le monde peut vivre ou mourir dans votre version de l’histoire.

Mais encore plus pertinent, «Little Hope» n’est pas écrit du début à la fin, l’histoire peut changer radicalement à mesure que les décisions sont prises dans le jeuou et si vous ne pouvez pas avoir peur, Le mode «soirée cinéma» a été activé afin que jusqu’à 5 joueurs puissent jouer ensemble, chacun contrôlant un personnage différent.

La meilleure chose est que, malgré les adversités auxquelles le monde est confronté en raison de la pandémie de COVID-19, les joueurs ne seront pas autant affectés, car selon Suppermasive Games, jusqu’à présent, la date de lancement provisoire n’a pas été modifiée. Nous attendons avec impatience l’arrivée du 30 juin 2020, pour exécuter pour le comparer.