Little Hope présente sa première bande-annonce et avance ses dates

Un peu plus de six mois après la sortie de leur premier titre, Supermassive et Bandai Namco présentent les premiers détails et la bande-annonce officielle de Dark Pictures: Little Hope, le deuxième épisode de ce slogan de jeu d’horreur.

Directement lié à l’histoire du jeu précédent, cette fois, nous jouerons le rôle de cinq nouveaux personnages lors de leur visite à Little Hope, une ville marquée par les anciennes chasses aux sorcières menées en 1692. Cependant, au-delà des stigmates, l’héritage des sorcières ne sera pas la seule chose à ce que nous devons craindre, car les chasseurs eux-mêmes ont également leurs propres rites sinistres, en plus d’un plus grand mal.

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, Dark Pictures: Little Hope se répétera les mêmes mécanismes de jeu déjà vus dans Man of Medan (et précédemment dans Until Dawn), avec différentes options et chemins qui impliqueront de modifier le sort de nos personnages et un effet papillon tout au long du développement du jeu, impliquant même la vie ou la mort des différents personnages. Et c’est que même si notre objectif est d’essayer d’en garder autant que nous le pouvons, tout dépendra de notre propre boussole morale, de notre cœur et de notre tête.

De même, le gameplay se concentrera sur un focus de conversations et «Quick Time Events» qui, bien sûr, portera beaucoup de frayeurs et de scènes d’horreur assez réalistes. Ainsi, la présence d’acteurs et de visages appelés Will Poulter (“The Maze Runner” et “Midsommar”), ou les voix de Ellen david (“Assassin’s Creed: Syndicate») ou Pip Torrens, narrateur déjà établi de cette anthologie.

Malheureusement, cette bande-annonce ne nous fournit pas beaucoup plus d’informations, confirmant la répétition des plateformes avec son arrivée sur PC, PS4 et Xbox One et une date de sortie pour parfois cet été qui devrait avoir lieu le 30 juin prochain.

