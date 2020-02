Little Pepper 8i est officiel en Chine: spécifications et prix

La marque Petit poivre pour le moment il n’est pas très connu dans notre région. En fait, cette société présente généralement des clones de certains smartphones très célèbres, tels que les appareils Apple. Malgré cela, le nouveau a été présenté aujourd’hui Little Pepper 8i, qui a finalement sa propre conception et identité.

Little Pepper 8i est officiel: voici les caractéristiques techniques

Le nouveau smartphone de marque Petit poivre il a donc son propre design, imité par aucun autre smartphone. Au dos de l’appareil, en fait, on en trouve un triple caméra feu de circulation arrière placé sur le côté gauche, un capteur biométrique physique placé au centre et une ligne verticale placée sur le côté gauche du capot arrière. Sur le front, cependant, nous trouvons un affichage avec un gotch en forme de V.

Analysons maintenant la fiche technique de l’appareil. Le nouveau Little Pepper 8i a un Écran de 6,3 pouces en résolution FullHD + et avec un facteur de forme de 19,5: 9, tandis que le rapport écran / corps est de 93%. En termes de performances, nous avons un appareil appartenant au segment de marché intermédiaire. En tant que processeur, en fait, nous trouvons le SoC Snapdragon 710 de Qualcomm accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Passons au secteur photographique. Comme déjà mentionné, le nouvel appareil de la société dispose d’une triple caméra arrière. Ce dernier est composé d’un capteur photographique principal de 16 mégapixels (ouverture focale f / 1,8), a capteur grand angle 8 mégapixels et un capteur téléobjectif 5 mégapixels avec zoom 2x. La caméra avant est plutôt composée d’un capteur photographique de 16 mégapixels.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau milieu de gamme Little Pepper 8i il est disponible à l’achat en Chine au prix de 949 yuans, soit environ 125 € au taux de change actuel.