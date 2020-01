LITTLE X2, a confirmé l’affichage avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Il y a quelques semaines à peine, Xiaomi a annoncé que Pocophone deviendrait une marque indépendante. L’avenir de l’entreprise semble très rose et ces derniers jours, la nouvelle est arrivée concernant la présentation d’un nouvel appareil.

Le nom choisi pour ce smartphone est Poco X2 et sans trop de tours de mots il promet d’être le tueur phare de 2020. L’événement pour le lancement de cet appareil est prévu pour le 4 février prochain et ce sera le premier smartphone de Pocophone en tant que marque indépendante.

Cela signifie que l’attention sur le Poco X2 sera plus élevée que la normale. En fait, selon les rumeurs divulguées au cours de ces heures, l’appareil aura des fonctionnalités très intéressantes. L’entreprise elle-même a officiellement confirmé la présence d’un écran capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Little X2 promet d’être le tueur phare de 2020

Le slogan qui accompagne cette fonctionnalité est très clair “Taux de rafraîchissement extrême. Extreme Gaming “, vous faisant comprendre la raison de ce choix. Les avantages d’un taux de rafraîchissement aussi élevé sont principalement à associer au secteur multimédia, donc aux jeux et à l’utilisation de vidéos et de films.

Mais l’affichage ne sera pas la seule fonctionnalité haut de gamme. En effet, Little X2 sera présenté à partir d’un processeur Qualcomm Snapdragon pas encore spécifié et un système de refroidissement unique. Il y aura 8 Go de RAM et Android 10 pris en charge par l’interface propriétaire EMUI 11.

La caméra principale comprendra le capteur Sony IMX686 64MP mais le nombre total d’optiques ne sera pas clair. Plus de détails viendront dans les prochains jours à mesure que nous approcherons de la date de lancement.