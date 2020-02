Little X2, c’est tout ce que nous savons en attendant le lancement

la grand jour dédié au Pocophone est arrivé. En fait, le 4 février est le jour désigné pour le lancement du nouvel appareil de la marque née de Xiaomi. Le nom de l’appareil est Poco X2 et ce n’est pas un héritier direct du Poco F1 qui a eu tant de succès dans le passé.

Le Pocco X2 promet d’être un appareil milieu de gamme mais aux ambitions haut de gamme. Selon la fiche technique divulguée ces jours-ci, en fait, les utilisateurs n’auront rien à envier aux smartphones plus nobles.

Selon ce qui est ressorti des différentes rumeurs, l’affichage du Poco X2 sera un panneau Écran LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et la protection Corning Gorilla Glass 5. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantira une excellente réponse d’écran pour le contenu multimédia et les jeux. Le SoC sera le Qualcomm Snapdragon 730G avec le GPU Adreno 618. Les utilisateurs pourront choisir entre 6 ou 8 Go de RAM et 64/128 Go de mémoire système UFS 2.1.

Little X2 sera dévoilé le 4 février

la le secteur photographique arrière comprendra quatre caméras. L’objectif principal sera de 64 MP, flanqué d’un capteur ultra-large de 8 MP, d’un objectif macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur. Il y aura deux caméras frontales, un grand angle 20MP qui est flanqué d’un capteur de profondeur.

Cela n’échouera pas une batterie de 4500mAh et un support de charge rapide de 27W. Sur le Poco X2, il y aura de l’espace pour la prise 3,5 mm, un lecteur d’empreintes digitales, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 et WiFi. Le système sera basé sur Android 10 ET MIUI 11. Compte tenu de tous ces détails de la fiche technique, il n’est pas surprenant de constater que Little X2 sera une version rebaptisée du Redmi K30 4G.