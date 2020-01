LITTLE Xiaomi deviendra bientôt une marque indépendante

L’entreprise chinoise Xiaomi il a récemment annoncé qu’après avoir rendu la marque Redmi indépendante au début de l’année dernière, il avait également de bons plans pour l’autre marque, POCO.

PETITE c’est sa sous-marque née à l’été 2018 qui dispose actuellement d’un seul smartphone, le PocoPhone F1, qui est arrivé sur le marché la même année. Bientôt, POCO sera également marque indépendante. Voici tous les détails de la nouvelle scission en cours.

Xiaomi: POCO sera bientôt une marque indépendante

Little sera bientôt une marque indépendante de Xiaomi, confirmée par le même vice-président mondial et chef de la division Inde de Xiaomi, Manu Kumar Jain. Malheureusement, le message est faible en détail, seul le fait que la marque a enfin atteint sa propre identité et ajoute que le moment est venu de commencer à fonctionner de manière indépendante.

Il n’a évidemment pas manqué de mentionner la popularité obtenue en quelques mois seulement par le PocoPhone F1. Ce dernier dispose d’un écran de 6,18 pouces en résolution 2246 × 1080 protégé par Gorilla Glass. Monter un processeur Qualcomm Snapdragon 845 avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 256 Go avec MicroSD. La batterie est assez grande, on parle de 4000 mAh. Caméra arrière 12 + 5 mégapixels et caméra frontale 20 mégapixels.

À l’heure actuelle, il y a vraiment beaucoup de détails sur les effets concrets que l’indépendance obtenue déterminera dans la gestion de l’entreprise, même au niveau mondial. Pas même un petit détail n’a été divulgué sur la référence à l’arrivée du marché tant attendu PocoPhone F2. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour en cas de nouvelles rumeurs dans les semaines à venir.