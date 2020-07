Livescribe Symphony, un Apple Pencil Plus pour les amateurs de papier

Je n’ai absolument rien à faire avec le stylo numérique Livescribe Symphony. Comme les lecteurs réguliers de mon iPad Pro Diary le savent, je ne fais pas d’écriture. Ou dessin. Je n’ai rien écrit de substantiel à la main depuis environ trois décennies. Si j’écris quelque chose de plus que quelques lignes, j’utiliserai un clavier. S’il est plus court, je dicterai généralement à Siri.

J’ai finalement trouvé une vague excuse pour acheter un Apple Pencil, mais même c’était un peu exagéré et je ne l’utilise toujours pas pour autre chose. Tout cela ne fait pas de moi un candidat évident pour un stylo numérique conçu pour être utilisé avec du papier…

Mais pendant que je considère les blocs-notes en papier comme des artefacts historiques pittoresques, ma petite amie les aime, pour des raisons que je vais lui laisser expliquer.

J’adore la sensation, de la même manière que j’aime les livres papier plutôt que les livres électroniques. L’écriture sur papier est une expérience sensorielle, la sensation de celle-ci, l’odeur du papier, les textures qui affectent la façon dont la pointe se déplace sur la page. J’adore la façon dont je peux complètement créer un cahier. J’adore griffonner, par exemple, donc quelque chose qui a commencé comme une prise de notes très simple devient de l’art.

Il s’agit donc en fait d’un examen par proxy: je ne fais que rendre compte de ses expériences.

Qu’est-ce que le stylo numérique Livescribe Symphony?

Je n’en ai peut-être pas besoin personnellement, mais c’est certainement quelque chose que je considère comme un gadget mignon.

C’est un stylo conventionnel, qui écrit sur du papier, avec quelques ajouts. Tout d’abord, une caméra pointée vers la plume. Cela enregistre tout ce que le stylo écrit et en transmet une version numérique à un appareil compagnon – un iPhone ou un iPad.

Il peut le faire en direct – tout ce que vous écrivez ou dessinez apparaissant sur votre iDevice en temps réel – ou il peut stocker plus de 1000 pages de lettres américaines à écrire et à dessiner pour une synchronisation ultérieure. Il le fait via un certain nombre de services cloud différents, y compris Dropbox, Google Drive et OneNote. Il peut également alimenter vos notes dans Evernote.

Vous pouvez choisir le format dans lequel vos mots sont stockés: soit le texte manuscrit d’origine, soit utiliser la reconnaissance optique intégrée des caractères pour les transformer en texte brut.

Deuxièmement – et c’est ce qui le distingue de la plupart des autres stylos numériques sur le marché – il y a un microphone. Vous pouvez l’activer lorsque vous souhaitez capturer du son en direct avec vos notes. Cela serait évidemment utile pour des choses comme les conférences et les interviews, où vous pouvez noter des notes de synthèse, puis lire facilement l’audio d’accompagnement pour n’importe quelle section de celui-ci.

Pour activer le microphone, vous appuyez sur un symbole d’enregistrement qui est imprimé sur chaque page des blocs-notes. Appuyez sur le symbole d’arrêt pour l’arrêter. Soigné!

Comment ça marche?

Si l’utilisation d’un appareil photo pour capturer les mouvements du stylo semble sacrément intelligente, il y a une légère triche impliquée. Le stylo doit être utilisé avec du papier contenant des micropoints à peine visibles, qui l’aident à suivre les mouvements du stylo sur le papier.

Bien sûr, cela signifie acheter des ordinateurs portables spéciaux, qui ont un prix supérieur aux ordinateurs standard. Mais ils ne sont pas à un prix fou par rapport à ceux réguliers de qualité égale, et il y a aussi des tiers disponibles – y compris Moleskin. Enfin, si vous vous opposez vraiment à les payer ou si vous souhaitez créer quelque chose de personnalisé selon vos besoins, Livescribe fournit des modèles gratuits qui vous permettent d’imprimer votre propre papier micropoint dans différents formats.

Regarde et ressent

Le stylo a l’air assez ordinaire. Il est en métal noir, avec un capuchon gris bronze, et je ne pense pas que quiconque le regarderait deux fois à moins de reconnaître le nom de la marque.

Il est également étonnamment léger, à 27 grammes, ce qui n’est pas très différent des 21 grammes de l’Apple Pencil 2.

Dans la main, c’est … comme un stylo.

Utilisé

Il y a certainement quelque chose d’assez effrayant ou magique à voir la réplication en direct sur iPhone ou iPad de tout ce que quelqu’un écrit ou dessine dans un bloc-notes fondamentalement ordinaire! Voici une petite vidéo:

Et voici ce que Steph a à dire sur la sensation lors de l’écriture:

C’est exactement comme un stylo normal. Si vous me l’aviez donné comme un stylo, je n’aurais pas su que c’était un gadget. J’aime beaucoup les carnets Livescribe – ils ressemblent à des articles de qualité, comme des carnets à reliure premium que j’ai achetés dans le passé.

Et l’expérience globale:

Pour moi, c’est le meilleur des deux mondes. L’expérience d’écriture tactile, mais avec la possibilité de partager facilement du contenu avec des amis. Par exemple, j’adore créer de l’art textile, et de cette façon je peux dessiner des idées ou des dessins puis les partager avec d’autres artistes, donc c’est parfait pour la collaboration.

Les performances d’OCR sont impressionnantes, avec juste un petit problème occasionnel.

Prix ​​et conclusions de Livescribe Symphony

Le Livescribe Symphony coûte 110 $. Les ordinateurs portables coûtent environ 6,25 $ chacun lorsqu’ils sont achetés en multipacks.

Voici les conclusions de Steph:

Si vous aimez écrire sur du papier mais que vous vivez toujours une vie principalement numérique, alors c’est l’approche idéale, reliant le papier et les mondes numériques sans même avoir à y penser. La capacité du stylet à se synchroniser plus tard signifie que je n’ai pas besoin de décider à ce moment-là de capturer des choses numériquement, mais je peux choisir de le faire plus tard. Le prix du stylo est juste pour ce qu’il est et je dépense souvent plus pour un ordinateur portable traditionnel, donc tout compte fait, il me semble être un bon rapport qualité-prix.

Le Livescribe Symphony est disponible sur Amazon, au prix de 109,99 $. Les cahiers sont disponibles en différentes tailles et formats, individuellement et en multipacks.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: