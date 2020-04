Livraison à domicile Tesco: comment obtenir une livraison de nourriture ou un emplacement click-and-collect ce week-end

La réservation d’un créneau de livraison à domicile Tesco n’est pas facile pour le moment, mais c’est possible pour certains clients. Si vous essayez depuis un certain temps sans succès, vous n’êtes pas seul. Tesco a été inondé de demande pour son service de livraison de nourriture au cours des dernières semaines, car de plus en plus de clients restent chez eux.

Avec un volume de commandes aussi élevé, Tesco exhorte ceux qui sont en mesure de faire leurs achats dans ses magasins physiques, qui ont été révisés avec des mesures de protection contre la propagation du COVID-19. Cela signifie que si vous n’êtes pas à risque élevé, âgé ou auto-isolant, vous devriez toujours vous rendre dans votre magasin local pour ramasser vos courses.

Cependant, si vous avez besoin d’une livraison Tesco, il existe plusieurs façons d’améliorer vos chances d’en obtenir une. Ici, nous allons parcourir les meilleures façons d’essayer d’obtenir une livraison d’épicerie de Tesco, ainsi que le fonctionnement du service Click & Collect de Tesco.

Livraison de nourriture Tesco: nouvelles machines à sous disponibles toute la journée

Selon Tesco, de nouveaux créneaux de livraison à domicile sont mis à disposition quotidiennement – donc si vous en avez besoin, votre meilleur pari est de continuer à vérifier tout au long de la journée. En outre, le 24 mars, Tesco a également tweeté: “De nouveaux créneaux horaires sont ouverts chaque jour 3 semaines à l’avance vers 23h30 – 00h30.” Recherchez un créneau de livraison chez Tesco maintenant

Gov.uk: Inscrivez-vous au support des coronavirus si vous êtes cliniquement vulnérable

Si vous êtes un client âgé ou vulnérable, assurez-vous d’être inscrit sur la liste gov.uk de personnes cliniquement extrêmement vulnérables. Tesco a déclaré qu’il utilisait ce registre pour prioriser ses créneaux de livraison à domicile. Vous pouvez vous inscrire, ou au nom de quelqu’un d’autre.

Comment obtenir un créneau de livraison à domicile Tesco

Tesco a récemment annoncé une vaste expansion de sa flotte de camionnettes de livraison de nourriture et de chauffeurs, à la suite d’une vague d’embauches au cours de la semaine dernière. Cela signifie qu’il y a maintenant plus de créneaux de livraison de nourriture Tesco disponibles que jamais auparavant: 780 000, pour être précis, contre 660 000 il y a des semaines.

Cela ne signifie pas pour autant que c’est gratuit pour tous. Tesco donne la priorité aux personnes âgées et vulnérables dans son système de réservation, donc si vous avez été jugé à haut risque, rendez-vous sur Gov.uk pour vous enregistrer en tant que personne cliniquement vulnérable. On vous demandera votre numéro NHS – que vous pouvez trouver sur n’importe quelle lettre que le NHS vous a envoyée, ou sur une ordonnance – mais vous pouvez toujours vous inscrire si vous ne l’avez pas.

Tesco utilise le registre du gouvernement pour s’assurer que ses clients les plus vulnérables sont prioritaires, donc si vous tombez dans cette catégorie, la meilleure façon d’augmenter vos chances de réserver un créneau de livraison à domicile Tesco est de vous assurer que vous êtes sur la liste.

Et si vous vous auto-isolez, votre meilleur pari est de continuer d’essayer. De nouveaux créneaux de livraison à domicile Tesco sont ajoutés tout au long de la journée, alors revenez régulièrement.

Comment fonctionne Tesco Click & Collect?

Si vous n’êtes pas admissible à la priorisation dans le service de livraison à domicile de Tesco, vous pouvez toujours commander vos aliments via son service click & collect. Sélectionnez simplement votre épicerie avec Tesco Online et sélectionnez cliquer et collecter avant de passer à la caisse.

Il y a beaucoup plus de créneaux disponibles pour ce service que la livraison à domicile, et c’est potentiellement plus sûr que de magasiner en magasin en ce moment, et vous n’aurez pas besoin de faire la queue.