Livraison en ligne Currys: meilleures offres sur les ordinateurs portables, les moniteurs, les imprimantes et les tablettes bon marché disponibles dès maintenant

Currys est l’un des derniers d’une gamme de détaillants à fermer leurs vitrines cette semaine, mais vous pourrez toujours profiter de nombreuses technologies avec les services de livraison en ligne de Currys. Trier une configuration de bureau à domicile lorsque les magasins ont fermé ne doit pas être un cauchemar. Currys offre toujours d’excellents services de livraison en ligne et maintient les offres d’ordinateurs portables, de tablettes bon marché et d’autres remises sur les équipements de travail à domicile à l’approche de la fin. De plus, grâce au système de correspondance des prix en ligne de Currys, vous pouvez vous assurer de toujours payer le prix le plus bas possible.

Nous suivons tous les niveaux de stock en ligne de Currys, afin que nous puissions continuer à vous proposer les prix les moins chers encore disponibles pour la livraison. Nous voyons de nombreuses offres d’ordinateurs portables en rupture et en rupture de stock, avec des moniteurs, des imprimantes et des ordinateurs de bureau tout-en-un quittant les étagères des magasins tout aussi rapidement. Cela signifie que si vous repérez un prix que vous aimez, vous devrez sauter sur l’affaire pour saisir le vôtre avant qu’il ne disparaisse.

Le service de livraison en ligne de Currys offre une livraison rapide et gratuite sur une gamme de gadgets et d’appareils technologiques. Nous avons rassemblé les offres les plus en vogue actuellement en bas de la page, mais vous pouvez également acheter de nombreuses offres en utilisant les liens ci-dessous.

Magasinez toutes les offres pour ordinateurs portables chez CurrysAchetez tous les moniteurs bon marché encore disponibles pour la livraison chez CurrysAchetez toutes les offres d’imprimantes encore disponibles pour livraison chez CurrysAchetez tous les PC de bureau encore disponibles pour livraison en ligne chez CurrysAchetez toutes les tablettes bon marché encore disponibles pour la livraison chez Currys

Currys est-il toujours ouvert?

Currys a fermé ses magasins physiques cette semaine après que les efforts à l’échelle nationale pour empêcher la propagation du COVID-19 soient devenus plus stricts lundi soir. Cela signifie que vous ne pourrez pas vous rendre dans votre magasin local pour récupérer les éléments essentiels du bureau à domicile pour le moment. Heureusement, les services de livraison en ligne de Currys offrent une livraison rapide et gratuite sur une vaste gamme d’offres d’ordinateurs portables, de tablettes, d’écrans et d’ordinateurs de bureau bon marché.

Offres ordinateur portable

Chromebook HP 11-v051na 11,6 pouces | 199 £ chez Currys

Si vous recherchez un ordinateur portable bon marché et joyeux pour vous aider à naviguer sur le Web et même à diffuser du divertissement, ce Chromebook HP est parfait. C’est l’ordinateur portable le moins cher disponible à la livraison chez Currys, mais si vous êtes en mesure de proposer un petit supplément pour l’ordinateur portable ci-dessous, vous obtiendrez bien plus de valeur. Cela n’offre que 16 Go de stockage, ce qui ne vous mènera pas très loin à long terme.

Voir l’offre

Ordinateur portable ASUS E406MA 14 pouces | £ 349 279 £ chez Currys

Cet ordinateur portable Asus contient 128 Go de stockage et 4 Go de RAM avec un processeur Intel Pentium pour bien moins de 300 £ chez Currys en ce moment. Cela suffit pour la navigation sur le Web et un travail plus léger qui ne nécessite pas de programmes plus gourmands en énergie. De plus, vous pouvez également économiser 20 £ sur un an de Microsoft Office 365 Famille avec cet ordinateur portable.

Voir l’offre

Ordinateur portable 14 pouces Lenovo IdeaPad S340 | £ 399 369 £ chez Currys

Ce Lenovo augmente votre puissance de traitement jusqu’à un modèle Ryzen 3 et rationalise également votre stockage en échangeant ces 128 Go d’espace eMMC contre un SSD plus rapide. De plus, vous passez à 8 Go de RAM ici, ce qui signifie beaucoup plus de jus pour le multitâche. Vous pouvez également économiser 20 £ sur votre abonnement Microsoft Office, ainsi que récupérer McAfee Livesafe Premium pendant un an à seulement 20 £. Les nouveaux membres Spotify peuvent également profiter gratuitement de 6 mois Premium.

Voir l’offre

Ordinateur portable HP Pavilion 15,6 pouces | 549 £ chez Currys

Nous sautons un peu ici, mais cet ordinateur portable offre vraiment la meilleure valeur au-dessus de la barre des 400 £ chez Currys en ce moment. Vous obtenez un fantastique SSD de 512 Go, 8 Go de RAM et un processeur i5 de 9e génération sous le capot, et bien qu’il s’agisse d’un ordinateur portable de jeu par conception, vous pouvez toujours tirer le meilleur parti de cette puissance avec des programmes haute performance et multitâches.

Voir l’offre

Moniteurs bon marché

Moniteur LCD IPS Lenovo Q24i-10 Full HD 23,8 “| 149 £ chez Currys

Ce moniteur bon marché offre un magnifique écran IPS avec une qualité d’image Full HD et des haut-parleurs intégrés pour seulement 149 £. C’est un prix fantastique, bien que ce modèle particulier ne prenne pas en charge la connectivité DisplayPort.

Voir l’offre

Moniteur LED incurvé MSI Optix G24C4 Full HD 24 “| 169 £ chez Currys

Ce moniteur MSI a été conçu pour les jeux, mais vous ressentirez toujours les avantages d’un taux de rafraîchissement ultra rapide et d’un écran incurvé immersif. C’est toujours un écran plus petit, et parfait pour un bureau à domicile de fortune. De plus, ce modèle particulier peut être facilement monté au mur et prend en charge DisplayPort.

Moniteur LCD IPS Full HD 27 pouces LG 27GL650F | £ 289 229 £ chez Currys

Si vous avez besoin de plus d’espace d’écran, vous pouvez économiser 60 £ sur ce moniteur LG de Currys. Le panneau massif de 27 pouces sera bien installé sur n’importe quel bureau et vous donnera accès à des onglets beaucoup plus grands ou à des configurations multitâches. Ce moniteur est également montable et offre également une connexion DisplayPort.

Voir l’offre

Moniteur LED U32J590 4K Ultra HD 32 “de Samsung | 339 £ chez Currys

Si vous voulez vraiment tout faire, cet énorme moniteur de 32 pouces est disponible pour moins de 350 £ chez Currys en ce moment, et offre une superbe résolution 4K pour démarrer. Ce sont des spécifications précises et vous pourrez toujours trouver ce moniteur disponible à la livraison.

Voir l’offre

Achetez tous les moniteurs bon marché encore disponibles pour la livraison chez Currys

Offres sur les imprimantes

Imprimante à jet d’encre sans fil tout-en-un Pixma TS3150 de Canon | £ 34.99 chez Currys

Il s’agit de l’imprimante à jet d’encre sans fil la moins chère encore disponible pour la livraison chez Currys en ce moment. Vous vous procurez une imprimante bon marché qui fera le travail nécessaire sans les cloches et les sifflets des étiquettes de prix plus élevées, et vous obtenez même deux cartouches d’encre incluses également.

Voir l’offre

Imprimante tout-en-un sans fil HP Envy 5020 | 49,99 £ chez Currys

Ce n’est pas une imprimante à jet d’encre, ce qui vous permet traditionnellement d’économiser de l’argent avec des cartouches d’encre moins chères, cependant, vous bénéficiez gratuitement de trois mois de service d’abonnement d’encre HP. Cela signifie que vous économisez beaucoup d’encre et que vous achetez une imprimante tout-en-un à un prix fantastique chez Currys dès maintenant. Ce modèle fonctionne même avec Alexa pour que tout soit encore plus pratique et vous pouvez obtenir un bon Justeat de 20 £ pendant que vous y êtes – bonus!

Voir l’offre

Imprimante à jet d’encre sans fil tout-en-un HP OfficeJet Pro 8024 avec fax | £ 149,99 99 £ chez Currys

Cette imprimante tout-en-un ne vous coûtera en réalité que 39 £. C’est parce que vous pouvez réclamer 30 £ en cashback et prenez un bon d’achat Justeat de 30 £ en même temps. C’est une offre fantastique sur une imprimante rapide capable de produire jusqu’à 20 feuilles par minute avec une impression recto verso automatique et un essai gratuit de trois mois de HP Instant Ink.

Voir l’offre

Achetez toutes les offres d’imprimantes encore disponibles pour livraison chez Currys

Offres PC de bureau

Ordinateur de bureau Lenovo IdeaCentre A340 21,5 pouces | 499 £ chez Currys

Ce PC de bureau offre une alternative fantastique à la saisie individuelle de tous les éléments de la configuration de votre ordinateur. Vous obtenez un processeur i3 de 8e génération ici avec un énorme disque dur de 1 To et une robuste RAM de 4 Go. En plus de l’ordinateur / moniteur, vous prenez également un clavier et une souris pour commencer.

Voir l’offre

PC tout-en-un Acer C24-960 23,8 “| £ 749 649 £ chez Currys

Cet ordinateur de bureau tout-en-un bon marché offre un processeur i5 de 10e génération optimisé pour accélérer les choses, ainsi que 8 Go de RAM pour vous permettre d’effectuer plusieurs tâches à travers des programmes plus performants. Vous conservez votre disque dur de 1 To ainsi que tous les accessoires disponibles ci-dessus.

Voir l’offre

Achetez tous les PC de bureau encore disponibles pour livraison en ligne chez Currys

Offres de tablettes pas chères

Tablettes Amazon Fire de 49,99 £ chez Currys

Si vous recherchez un moyen super bon marché de lire des livres, de rattraper votre retard sur une vidéo Prime ou d’écouter de la musique, ces tablettes Amazon Fire sont toujours disponibles à la livraison chez Currys. Le modèle Fire 7 16 Go est lié ici, mais vous pouvez également trouver la version plus grande de 32 Go pour 59,99 £ et la tablette Fire HD 8 de 16 Go pour 79,99 £. Voir l’offre

Tablette Samsung Galaxy Tab A 10,1 pouces | 199 £ chez Currys

Cette offre de tablette bon marché de 199 £ de Currys est parfaitement adaptée à tous ceux qui recherchent une option moins chère mais qui veulent toujours la prime d’un écran HD avec un processeur Android zippy. Vous obtenez 16 Go de stockage à l’intérieur ici, mais vous pouvez toujours le recharger avec une carte micro SD également.

Voir l’offre

Tablette Lenovo Smart Tab P10 de 10,1 pouces | 249 £ chez Currys

Ce modèle Lenovo offre 64 Go de stockage et une autonomie de 10 heures – parfait pour les jeux, les loisirs, la lecture et la navigation sur le Web. De plus, les nouveaux membres Spotify peuvent bénéficier gratuitement de six mois de Premium lors de l’achat de ce produit.

Voir l’offre

IPad 10,2 pouces 128 Go gris sidéral d’Apple | £ 429 399 £ chez Currys

L’iPad Apple 2019 est toujours disponible à la livraison chez Currys, ce qui signifie que vous pouvez économiser 30 £ avec ce modèle 128 Go plus grand. Si vous cherchez à dépenser moins, la version 32 Go est disponible pour 349 £, mais pour les 50 £ supplémentaires, nous vous recommandons d’étendre votre stockage.

Voir l’offre

Achetez toutes les tablettes bon marché encore disponibles pour la livraison chez Currys

Vous en voulez plus? Nous suivons les meilleures offres en ligne de John Lewis en ce moment, et nous gardons également le contrôle de tout ce que vous pouvez obtenir du service de livraison en ligne d’Argos.