Liyama ProLite X4372UHSU, moniteur 4K pour les plus créatifs

Un point important de toute station qui se respecte est la moniteur, en fait, cela n’a aucun sens d’avoir une station très performante sinon couronnée par un moniteur capable de rendre justice.

Dans ce cas Iiyama, a décidé de proposer une solution dédiée à ceux qui produisent du contenu avec leur PC, voyons-le ensemble.

Spécifications adaptées aux utilisateurs auxquels il se réfère

Le panneau intégré est un IPS en 4K (3840 × 2160) au format 16: 9, avec une diagonale de 43 pouces et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Les autres caractéristiques comprennent une haute fidélité de reproduction des couleurs, un grand angle de vue, un Temps de réponse de 4 ms.

Pour compléter le tout, nous pensons qu’une luminosité de 400 nits avec un contraste de 1300: 1 et support pourHDR (plage dynamique élevée).

La particularité de ce moniteur est la technologie PbP, qui permet la lecture simultanée d’images de jusqu’à 4 signaux.

Cette fonctionnalité lui permet d’être largement utilisé par ceux qui utilisent le PC pour concevoir avec CAD ou ce qu’ils font retouche photo.

Sur le front de la connectivité, l’avertissement est disponible deux connecteurs HDMI 2.0 et deux connecteurs DisplayPort 1.2 qui prennent également en charge 2 USB 2.0 et 2 USB3.0.

Côté audio on retrouve deux enceintes intégrées par 9W.

Iiyama évidemment, il a également équipé le moniteur de toutes les technologies nécessaires à la protection de la vue, c’est-à-dire d’algorithmes pour réduire la lumière bleue et le scintillement.

Un moniteur donc plus que suffisant pour répondre aux besoins de chaque look, date de sortie et prix, cependant, n’a pas encore été divulgué.