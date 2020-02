l’objectif d’AppGallery est de créer un écosystème d’applications sécurisé

HUAWEI AppGallery – La plate-forme officielle de distribution d’applications de Huawei, offre une nouvelle alternative aux utilisateurs. Tout comme les principales applications du marché connues dans le monde entier, HUAWEI AppGallery est disponible dans plus de 170 pays avec 400 millions d’utilisateurs actifs mensuel (MAU), et propose des applications et des services dans le monde entier.

HUAWEI AppGallery: une plateforme fiable et complète

Des contrôles de sécurité et de protection complets sont effectués sur HUAWEI AppGallery, y compris la vérification du vrai nom du développeur et un processus de révision en quatre étapes pour garantir un fonctionnement sûr de toutes les applications. Toutes les applications subissent un test de vérification rigoureux pour empêcher une éventuelle activité malveillante. HUAWEI AppGallery dispose également d’un système de classification par âge pour créer un environnement sûr pour les enfants en filtrant les applications qui ne conviennent pas à leur tranche d’âge.

AppGallery possède le niveau de vérification le plus sûr pour isoler et protéger les données sensibles et la confidentialité des utilisateurs. Les informations personnelles sensibles – telles que les données biométriques – ne seront jamais traitées en dehors de l’appareil Huawei, donnant à l’utilisateur le contrôle total de ses données personnelles. EMUI permet aux utilisateurs de contrôler les autorisations dans l’application. Plus important encore est le fait que toutes les données des utilisateurs sont également rendues anonymes et stockées localement, en fonction de la région à laquelle les gens appartiennent.

HUAWEI AppGallery: des applications optimisées pour les appareils Huawei, pour une expérience innovante et intelligente

Les applications téléchargées depuis HUAWEI AppGallery sont optimisées pour fonctionner au mieux sur les appareils Huawei. Le catalyseur clé est HUAWEI HiAI, une plate-forme ouverte soutenue par l’intelligence artificielle, qui rassemble les ressources logicielles et matérielles de différents appareils facilitant les interactions collaboratives et le renforcement mutuel entre eux.

Par exemple, l’application WPS Office utilise la capacité de reconnaissance intelligente HiAI pour obtenir une reconnaissance optique de caractères super-résolution ainsi que pour reconnaître du texte dans des images numérisées ou des documents et des photos. Les documents intégrés à l’application sont également détectés et corrigés automatiquement, ce qui améliore considérablement la productivité.

HUAWEI AppGallery propose une expérience d’utilisation et d’installation gratuite et fluide grâce aux «Quick Apps».

Quick Apps est un écosystème d’applications qui héberge un nouveau type d’application qui ne nécessite aucune installation. Il garantit une expérience utilisateur fluide, des fonctions puissantes et des mises à jour automatiques pour les pages HTML5, tout en consommant très peu d’espace mémoire. Bien qu’elles offrent aux utilisateurs la même expérience que les applications natives, les applications rapides sont écrites avec seulement 1/5 de code par rapport aux applications Android, occupant moins d’espace mémoire. Les utilisateurs peuvent donc télécharger plus de 2000 applications rapides au lieu de seulement 20 applications natives avec seulement 1 Go d’espace.

Les utilisateurs peuvent également ajouter leurs applications rapides préférées sur l’écran de leurs appareils pour pouvoir y accéder plus facilement et immédiatement. Les applications rapides sont utilisées sur plus de 350 millions de téléphones Huawei et à ce jour, il y a plus de 1 700 applications rapides publiées dans le monde, avec une croissance de 200% par rapport à l’année précédente.

Pour suivre la technologie 5G, Quick App sera progressivement étendue à plus de pays et de régions, partageant les connaissances, les normes et les outils de développement IDE développés par les développeurs chinois. Tous les développeurs seront invités à publier leurs applications rapides pour offrir aux utilisateurs une expérience d’utilisation partagée sans installation.