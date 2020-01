L’Observatoire national américain porte le nom d’une femme astronome

Le premier observatoire national américain nommé d’après une femme astronome devrait ouvrir ses portes en 2022.

Le grand télescope synoptique d’enquête, actuellement en construction au Chili, s’appellera la National Science Foundation (NSF) Observatoire Vera C. Rubin.

Le titre reconnaît le rôle de Rubin dans la compréhension de la matière noire, l’un des quatre thèmes principaux de l’enquête de l’observatoire: sonder l’énergie / la matière noire, inventer le système solaire, explorer le ciel optique transitoire et cartographier la Voie lactée .

“Nommé d’après un astronome qui a fourni des preuves importantes de l’existence de la matière noire, l’Observatoire NSF Vera C. Rubin semble destiné à faire l’histoire de la science avec ses capacités extraordinaires qui viendront dans les prochaines années”, a déclaré le directeur de la NSF France Córdova dans une déclaration.

“L’Observatoire Rubin devrait faire progresser considérablement ce que nous savons sur la matière noire et l’énergie noire”, a-t-il poursuivi. “Donc, le nom Rubin aura encore une autre façon d’inspirer les femmes et les hommes désireux d’enquêter.”

Dirigée par le président de la Commission scientifique, spatiale et technologique de la Chambre Eddie Bernice Johnson et par l’eurodéputée Jennifer González-Colón, l’initiative de changement de nom a été lancée en juin 2019. Elle a été promulguée le 20 décembre.

Quand les opérations scientifiques du nouvel observatoire commenceront-elles

Opérations scientifiques à l’observatoire, situé sur le mont Cerro Pachón au Chili, commencera en 2022.

Au cours de ses 10 premières années, le système de télescope et de caméra vidéo intégré fournira une détection optique du ciel visible: le Enquête historique sur l’espace et le temps.

“Grâce à sa découverte de la matière noire, Vera a apporté l’une des contributions les plus importantes à la science au cours du siècle dernier”, a déclaré le directeur de l’Observatoire, Steve Kahn. “Une fois la construction terminée, l’Observatoire Rubin s’appuiera sur son travail de pionnier pour améliorer considérablement notre compréhension de l’univers à différentes échelles.”

Malgré divers honneurs (dont la National Medal of Science) et l’éventuelle acceptation de ses pairs (elle a été votée à la National Academy of Sciences en 1981), comme la plupart des femmes, Rubin a connu résistance au genre au début de sa carrière avec une excellente satisfaction.