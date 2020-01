Localisation en arrière-plan de 68% après le lancement d’iOS 13 – .

La décision d’Apple d’être beaucoup plus proactive pour alerter les utilisateurs sur le suivi de la localisation en arrière-plan dans iOS 13 a entraîné une baisse de 68% des données de localisation collectées par les applications. Le problème a également suscité une plus grande attention de la part des médias, de nombreuses personnes apprenant maintenant l’existence de bases de données commerciales de localisation.

iOS propose depuis longtemps aux utilisateurs de contrôler si et quand une application peut suivre votre position, mais iOS 13 a introduit deux changements qui ont rendu les utilisateurs beaucoup plus conscients du problème…

Tout d’abord, lorsqu’une application utilise le suivi de localisation en arrière-plan, iOS 13 lance périodiquement une fenêtre contextuelle qui rappelle à l’utilisateur qu’il a accordé cette autorisation et offre la possibilité de la désactiver.

Deuxièmement, nous avons maintenant la possibilité d’exiger qu’une application demande l’autorisation chaque fois qu’elle souhaite accéder à notre emplacement.

Google a également emboîté le pas avec des protections de confidentialité similaires dans Android 10.

FastCompany rapporte que la combinaison de ces deux choses a entraîné une baisse de 68% du suivi de l’emplacement en arrière-plan et de 24% du suivi au premier plan (lorsqu’une application est ouverte).

«Comme ces options particulières ont été mises à la disposition des utilisateurs, nous attribuons cela à la diminution du partage», explique Jason Smith, directeur commercial de Location Sciences.

Les contrôles de localisation d’Android n’ont pas toujours été aussi utiles, mais la dernière version d’Android 10 joue le rattrapage avec un paramètre similaire «uniquement en cours d’utilisation» lorsque les applications demandent des données de localisation. Comme iOS, Android 10 alerte également les utilisateurs lorsqu’une application existante recueille des données de localisation en arrière-plan et fournit un raccourci pour empêcher l’application de le faire.

Les développeurs d’applications ont pu monétiser vos données de localisation en permettant aux annonceurs de diffuser des annonces géolocalisées. Cela leur permet de promouvoir les points de vente locaux ou de proposer des offres sur les produits vendus à proximité.

La pièce dit qu’ils pourront toujours le faire en utilisant votre adresse IP, mais cela fournira un emplacement moins fiable et granulaire.

Avec Apple et Google offrant un accès moins rapide aux données de localisation GPS, les spécialistes du marketing se tourneront probablement vers des adresses IP pour le suivi de la localisation, explique Smith de Location Sciences. Les applications et les sites Web peuvent collecter ces données via le réseau mobile ou Wi-Fi que vous utilisez, et ni iOS ni Android n’offrent de contrôles intégrés pour les empêcher.

Cependant, un nombre croissant de personnes choisissent d’utiliser des services VPN, en particulier lors de l’utilisation de points d’accès Wi-Fi publics. Ceux-ci protègent les utilisateurs contre les attaques de l’homme du milieu contre les faux points d’accès, avec l’avantage supplémentaire de masquer notre emplacement: l’emplacement que les annonceurs voient est l’endroit où se trouve le serveur VPN. Les jours de suivi de la localisation en arrière-plan utiles aux annonceurs peuvent être numérotés.

