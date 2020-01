Locke And Key de Netflix: le travail de la saison 2 a déjà commencé

La saison 1 de Locke and Key de Netflix, l’adaptation très attendue de la bande dessinée d’horreur bien-aimée de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, n’a même pas encore frappé Netflix – elle arrive le 7 février. Mais bien qu’une deuxième saison n’ait pas encore été officiellement approuvée service de streaming, le producteur exécutif Carlton Cuse est en train d’écrire Locke et Key Season 2.

“Nous écrivons la saison 2, même si elle n’a pas été éclairée. Nous travaillons dans une pièce”, a déclaré Cuse à GameSpot lors d’une interview avec lui et le showrunner de Locke et Key Meredith Averill.

Locke and Key suit la famille Locke après qu’une tragédie les ait envoyés à travers le pays pour s’installer dans leur maison ancestrale, Keyhouse – un manoir mystérieux rempli de clés magiques. Les bandes dessinées ont été diffusées de 2008 à 2013, et les fans tiennent généralement la fin de la série en haute estime. Compte tenu de la façon dont certaines adaptations se sont terminées récemment, certains fans pourraient craindre que la version de Netflix ne finisse par s’écarter tellement des livres que l’histoire deviendra méconnaissable de la version que nous connaissons et aimons. Cuse et Averill ont déclaré que c’était une possibilité distincte, bien qu’ils soient déterminés à raconter une histoire qui convient au milieu de la télévision.

“Nous ne pouvons pas encore vraiment répondre à cette question”, a déclaré Cuse. “Je pense que d’ici la fin de la saison, nous aurons une meilleure idée de combien de temps le spectacle peut durer. Nous avons passé beaucoup de temps à parler avec Joe [Hill], et je pense que, de concert avec Joe, nous trouverons la réponse à cette question. Je veux dire, c’est une fin cool, mais encore une fois, le spectacle s’écarte des bandes dessinées et ça devient quelque chose [else]. Nous voulons être sûrs que la fin fonctionne pour la série télévisée et nous ne nous forçons pas seulement à une fin pour la fin. Nous voulons que la fin soit quelque chose qui donne vraiment l’impression que c’est la bonne conclusion pour notre histoire. “

Averill a approfondi cette pensée, reconnaissant les différentes versions de cette adaptation qui ont été tentées dans le passé, y compris le pilote Fox-made qui a été projeté au San Diego Comic-Con en 2011, ainsi que le pilote Hulu d’il y a quelques années.

“Nous plaisantons toujours qu’un jour il doit y avoir un cours universitaire où ils disséquent les trois versions différentes du pilote Locke and Key, parce que je pense que c’est une bonne leçon que dans une adaptation, il n’y a pas une façon de dépecer un chat , pour pardonner le dicton grotesque “, a déclaré le showrunner. “Mais cela montre vraiment qu’il existe différentes façons de raconter l’histoire, et ce n’est que la version que nous étions les plus excités de raconter, que nous avons adoré.”

Connor Jessup et Emilia Jones en tant que Tyler et Kinsey Locke

Cependant, il y a un autre obstacle potentiel dans l’avenir de la série: les saisons successives de la série devront naturellement se dérouler sur une plus longue période que les livres, et dans le monde de la bande dessinée, les adultes ont beaucoup plus de mal à percevoir la magie de Keyhouse . Quand le spectacle commence, Tyler Locke a 17 ans et sa sœur Kinsey a 16 ans. Que se passera-t-il quand ils auront 18 ans ou dans la vingtaine? Comment l’histoire peut-elle rester la même si les enfants Locke deviennent les adultes Locke?

“Je pense que c’est quelque chose qui, je l’espère, sera exploré [in future seasons]”, A déclaré Darby Stanchfield, qui joue Nina Locke, à GameSpot.

“Ce sont des enfants qui sont sur le point de devenir adultes, et nous savons dans l’histoire que lorsque vous devenez adulte, votre relation avec ce monde change”, a convenu Connor Jessup, qui joue Tyler. “Je suis vraiment curieux d’explorer cela.”

Il existe une solution potentielle: dans les bandes dessinées, les adultes comme Nina ont plus de facilité à percevoir la magie des touches lorsqu’ils sont intoxiqués. Est-ce que toute la famille devra être constamment ivre au fil de l’histoire?

Darby Stanchfield en tant que Nina Locke

“Gin pour tout le monde!” Stanchfield rit.

“Oui, je pense que c’est le message que nous essayons de dire,” plaisanta Jessup.

Locke et Key débarquent sur Netflix le 7 février.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.

