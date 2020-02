Locke et Key Comic Box Set fortement réduits sur Amazon

Si vous ouvrez Netflix ce week-end, vous rencontrerez probablement une nouvelle émission appelée Locke and Key. La saison 1 de la série d’horreur fantastique a été mise en ligne aujourd’hui, avec les 10 épisodes disponibles pour binge. Les lecteurs de bandes dessinées reconnaîtront probablement instantanément la série, car elle est adaptée de l’une des meilleures bandes dessinées du 21e siècle. Le spectacle diverge des bandes dessinées originales de Joe Hill, supprimant certains des éléments les plus effrayants au profit de la fantaisie légère. Cela dit, cela vaut vraiment la peine de vérifier les bandes dessinées, que vous appréciez le spectacle ou non. Amazon a en vente le Locke and Key Slipcase Set pour 65,62 $, soit environ 35 $ de rabais sur son prix catalogue.

L’ensemble Slipcase contient les six histoires principales de Locke et Key

Le Locke and Key Slipcase Set compile les six volumes principaux de la série comique (984 pages en tout):

Bienvenue dans LovecraftJeux de TêteCouronne des OmbresClés du RoyaumeClockworksAlpha et Omega

Après le meurtre brutal de Rendell Locke, la nouvelle veuve Nina et ses trois enfants – Tyler, Kinsey et Bode – déménagent dans la maison d’enfance de Rendell à Lovecraft, Massachusetts, connue sous le nom de Keyhouse Manor. Ils apprennent rapidement que Keyhouse est bien plus qu’une maison; il est rempli de portes vers d’autres dimensions et d’un être menaçant qui cherche la clé que Rendell est mort en protégeant. L’histoire captivante de Locke et Key est racontée dans un ordre non chronologique, passant du présent au passé tout au long.

Les bandes dessinées sont vraiment effrayantes, ce qui n’est pas surprenant étant donné que Hill est responsable de certaines des meilleures fictions d’horreur modernes, y compris Heart-Shaped Box et NOS4A2.

Le Slipcase Set contient la plupart des bandes dessinées de Locke et Key, mais pas toutes. Un septième volume, Heaven and Earth, sorti en 2017 et propose trois nouvelles histoires uniques et d’autres one-shots de l’arc “The Golden Age” qui ont eu lieu dans le passé. L’année dernière, Joe Hill a révélé un nouvel arc à six numéros dans la série appelé World War Key, et plus tôt cette semaine, il a annoncé un nouveau one-shot appelé Pale Battalions.

Pour ceux qui ont déjà lu les bandes dessinées, assurez-vous de consulter notre ventilation détaillant les plus grands changements dans le spectacle. Après avoir regardé l’épisode 1, voyez combien de ces œufs de Pâques vous avez remarqués.

En cours de lecture: Qu’est-ce que Locke & Key? | Les bandes dessinées derrière le show Netflix expliquées