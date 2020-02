Locke & Key: comment Ellie peut revenir dans la saison 2

Avertissement! Spoilers majeurs pour Locke & Key.

Après avoir regardé la dernière saison de Locke & Key, Les fans ont beaucoup de questions en tête. Peut-être que le haut de la liste est: qu’est-il arrivé à Ellie Whedon et peut-elle revenir dans la saison deux?

Locke & Key suit les frères et sœurs Locke qui tentent de ramasser les morceaux après le meurtre de leur père. Leur maman vient chercher la famille pour les ramener à la maison ancestrale de leur père, Keyhouse. Les Locke trouvent une série de clés magiques avec des pouvoirs mystérieux cachés dans la maison qui sont liés au passé de leur défunt père. Mais il s’avère que le lien le plus important avec le passé de leur père n’est pas du tout une clé, mais Ellie Whedon.

Ellie est le seul membre survivant du groupe d’amis de l’école secondaire de Rendell, les Gardiens des clés auto-oints. Ellie a fourni beaucoup de contexte narratif au public sur le pouvoir des touches. Cette connaissance a finalement fonctionné contre elle lorsque, en raison d’un cas d’identité erronée au moyen de la clé d’identité, les Lockes lancent Ellie à travers la mystérieuse porte noire, pensant qu’elle était Dodge (AKA Lucas). La porte était fermée avant que le sort d’Ellie ne soit révélé.

Comment Ellie peut-elle revenir dans la saison deux?

Le simple fait qu’Ellie n’ait jamais eu de scène de mort est trop important pour être ignoré. Sans cette scène de mort définitive, Locke & Key garde clairement la porte ouverte pour son retour. Le showrunner Carlton Cuse a déclaré que la saison 2 de Locke & Key explorera ce qui se passe quand on traverse le vide.

Et, à cause de cela, Ellie est trop important pour omettre d’une potentielle saison deux de Locke & Key. Il est prudent de supposer que le public la reverra, peut-être dans le cadre d’une mission de sauvetage pour la ramener de l’autre côté. Sa disparition sera la clé métaphorique pour apprendre ce qui se passe réellement derrière la porte noire.

La porte noire est ouverte avec la clé Omega, qui semble être la clé la plus puissante de tout Keyhouse. Le pouvoir de chaque autre clé est clairement présenté, mais pas la clé Omega. Tout ce que l’on sait sur la clé Omega, c’est qu’elle peut ouvrir la porte noire, qui est le portail d’un autre monde, apparemment démoniaque. Lucas passe l’intégralité de la première saison de Locke & Key à la recherche de la clé Omega. Il était possédé par un élément de l’intérieur de la porte noire, ce qui signifie probablement qu’il a une certaine connaissance de l’autre côté. Ellie le fait maintenant aussi, et elle a récemment prêté allégeance à la cause des Locke. Trouver un moyen de ramener Ellie de l’autre côté sera probablement un point important dans Locke & Key saison deux, car ce sera le seul moyen de vaincre Lucas.

