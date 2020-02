Locke & Key Saison 1 Revue | .

Pour l’adaptation du roman graphique de Joe Hill Locke & Key, la route vers la télévision a été longue et sinueuse. Après de nombreux faux départs, la série s’est finalement réunie à Netflix sous la direction de Carlton Cuse, qui a dirigé des émissions telles que Lost, The Strain, Bates Motel et Jack Ryan, pour n’en nommer que quelques-uns. Le fait que la série ait été piégée dans l’enfer du développement pendant si longtemps fait maintenant partie de son attrait à certains égards, suscitant la curiosité quant aux raisons pour lesquelles tant de gens ont cherché le matériel mais, pour une raison ou une autre, ne pouvaient tout simplement pas le faire fonctionner . Maintenant, Cuse a le pouvoir du tout-puissant Netflix derrière lui, et une distribution solide pour apporter à la télévision l’histoire surnaturelle de Hill d’une maison étrange et merveilleuse (ou terrifiante) et de la famille hantée par elle. Et ce faisant, il semble que Cuse ait choisi de suivre les traces de titres similaires disséminés dans le catalogue absurdement bondé de Netflix.

D’une part, il est facile de voir pourquoi Locke & Key ressemblerait et se sentirait si semblable à des choses comme Stranger Things, The Umbrella Academy, The Haunting of Hill House et Lost in Space. Ce sont tous des succès énormes pour le streamer (vraisemblablement, compte tenu de la position de Netflix sur le partage de telles données), et maintenant que Netflix ressent la pression d’une multitude de nouveaux arrivants pour le jeu de télévision en streaming, il va de soi que certaines émissions avec des attentes élevées besoin de suivre une formule quelconque. Mais alors que les séries susmentionnées ont toutes attiré (vraisemblablement) un public important en jouant une mélodie quelque peu similaire, elles ont chacune apporté quelque chose d’unique à la table également. Dans le cas de Locke & Key, ce quelque chose d’unique est un peu plus difficile à identifier.

Il y a une mise en place intrigante de la série, celle qui se joue de manière fonctionnelle dans la première. La famille Locke, Nina (Darby Stanchfield) et ses enfants, Kinsey (Emilia Jones), Tyler (Connor Jessup) et Bode (Jackson Robert Scott) déménagent dans la Key House délabrée après le décès de Rendell Locke (Bill Heck). À leur arrivée, la famille est accueillie par son frère Duncan (Aaron Ashmore), qui complète ce qui reste de la famille Locke et contribue à approfondir le mystère de la maison, les clés cachées autour d’elle et les nombreuses propriétés spéciales possédées par les deux. La première établit consciencieusement le passé douloureux de la famille Locke tout en taquinant le mystère à venir, et le résultat est une émission de télévision bingeable très compatible avec Netflix qui n’encourage pas les téléspectateurs à continuer à regarder autant que cela les pousse dans le prochain épisode.

Mais avant même que la première heure ne soit écoulée, il semble que Locke & Key soit plus mécanique dans sa narration que les émissions qu’il espère clairement imiter. Cela tient en partie au fait que la série contient une quantité démesurée d’informations qu’elle doit essayer de faire comprendre au public afin de les accrocher et de les vendre sur l’histoire (s’ils ne connaissent pas les bandes dessinées, en tout cas) mais l’autre partie est une sensation écrasante que Locke & Key est trop soucieux de recréer les sensations que Stranger Things, Hill House et Lost in Space ont pu faire plus organiquement. Cet empressement à faire partie du groupe exerce une pression indue sur la série elle-même, et en tant que tel, Locke & Key ressemble à une offre moindre.

Il est difficile de déterminer exactement ce qui ne fonctionne pas. C’est en partie parce que Locke & Key a beaucoup à aimer, et en partie parce que ce qui ne fonctionne pas est dispersé de manière si irrégulière qu’il ne s’enregistre pas entièrement tout de suite. Après un certain temps, cependant, il devient clair que les défauts les plus criants de l’émission sont tous liés à ses similitudes avec d’autres produits Netflix. Par conséquent, quelle que soit la fidélité de cette adaptation au matériau source, elle s’inscrit comme une approximation plutôt générique d’un trop grand nombre de séries précédentes. Cela signifie que quelque chose considérant Stranger Things est né de la nostalgie de la culture pop des années 80, et Hill House et Lost in Space sont des itérations modernes de propriétés vieilles de plusieurs décennies.

Tout au long de sa course, Locke & Key parvient à garder les choses animées avec un mystère suffisamment alléchant et des révélations amusantes et inhabituelles sur la maison et les clés magiques qui lui confèrent tant de propriétés spéciales. Mais après un certain temps, le mystère commence à devenir vicié et les épisodes commencent à être victimes d’un sentiment accablant que les roues tournent simplement pour remplir un décompte d’épisodes obligatoire. Oui, même en 2020, il semble que certaines émissions durent encore trop longtemps – à la fois comme épisodes et saisons – et Locke & Key est peut-être l’un des premiers délinquants graves. Bien que cette arrivée tant attendue plaise sans aucun doute à de nombreux fans de la bande dessinée, cette série n’est pas tout à fait le travail d’adaptation de bon augure que Hill a mérité.

Locke & Key la saison 1 sera diffusée le vendredi 7 février sur Netflix.