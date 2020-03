L’œuf de Pâques de Star Wars ramène le premier roman à Canon?

UNE Guerres des étoiles La bande dessinée liée pourrait avoir à nouveau fait des aspects du premier canon du roman Star Wars. Techniquement, l’ancien univers élargi de Star Wars a commencé en 1978, lorsque Del Rey a publié le roman d’Allan Dean Foster, Splinter of the Mind’s Eye. Le livre a été conçu comme une suite à petit budget dans le cas où le film de Lucas ne fonctionnerait pas bien au box-office, et Foster a choisi de mettre l’histoire sur le monde brumeux de la jungle de Mimban. L’histoire ne date pas vraiment bien; il ne comportait pas Han Solo parce que Harrison Ford n’était pas inscrit pour une suite, et Foster se concentrait sur le désir de Luke après Leia.

Disney a rendu l’ancien univers élargi non-canon peu de temps après avoir acheté Lucasfilm, mais ils supposent généralement que tous les emplacements sont les mêmes. Mimban a été canonisé dans Solo: A Star Wars Story, avec Han désertant de l’Empire lors d’une campagne militaire là-bas. Cette semaine, Star Wars: The Rise of Kylo Ren franchit une nouvelle étape vers la création d’aspects de cette histoire canon.

En relation: Star Wars: Tout de Legends Lucasfilm a fait Canon à nouveau

Le problème est réglé peu de temps après la destruction du temple Jedi, et il trace la première mission de Ben Solo avec les Chevaliers de Ren. Il les accompagne à la minime lune de Mimban, où ils se frayent un chemin dans un ancien temple. Là, Ben utilise la Force pour lire l’esprit d’un natif et découvre l’emplacement d’un ancien artefact appelé Mindsplinter.

Dans Splinter of the Mind’s Eye, Mimban était le site d’un temple secret qui gardait un artefact appelé le cristal de Kaiburr. Lorsqu’il est correctement situé dans le temple de Pomojena, le cristal de Kaiburr a amplifié plus d’un millier de fois le potentiel de force d’un être. Un Jedi pourrait utiliser le cristal de Kaiburr pour guérir, dans la mesure où il pourrait presque ressusciter les morts – sans le genre de coût vu dans Star Wars: The Rise of Skywalker, lorsque Kylo Ren a troqué sa propre vie pour Rey. Bien sûr, il existe des similitudes marquées entre le cristal de Kaiburr et les «cristaux de Kyber», des joyaux canon utilisés pour alimenter les sabres laser qui étaient le secret du superlaser Death Star.

Il est prudent de supposer que Mindsplinter est, en fait, le nom de canon Disney pour le cristal Kaiburr. Cela soulève la possibilité intrigante Splinter of the Mind’s Eye est toujours canon, et que Luke Skywalker et Darth Vader ont trouvé leur chemin vers Mimban à la poursuite de Mindsplinter. Quelle que soit la vérité, The Rise of Kylo Ren # 4 confirme que Mindsplinter était toujours sur Mimban des décennies plus tard – et les Chevaliers de Ren ne l’ont jamais revendiqué, suggérant qu’il pourrait toujours être là maintenant.

Star Wars: The Rise of Kylo Ren # 4 est maintenant en vente chez Marvel Comics.

Plus: Star Wars: La montée de Skywalker n’est pas la fin de l’histoire de George Lucas