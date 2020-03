l’offre de 100 giga à 5,99 euros est stratosphérique

WindTre, la nouvelle marque unique créée par la fusion de Wind et 3 Italia, a récemment lancé une nouvelle promotion de ben sur le marché 100 giga de trafic de données par mois, demandant en fait le paiement d’une redevance égale à 5,99 euros.

Comme cela arrive toujours lorsque nous parlons d’offres de ce type, il est bon de se rappeler que l’accès ne sera pas à la portée de chacun de nous, mais il sera réservé exclusivement pour les détenteurs d’une carte SIM rechargeable d’un opérateur virtuel, non dérivé de WindTre lui-même (donc à l’exclusion de PosteMobile, Fastweb, LycaMobile, ho.Mobile, Kena Mobile, Very Mobile et similaire).

La portabilité reste strictement obligatoire, tout comme l’achat de la carte SIM au prix de 10 euros. La promotion de WindTre prend le nom de Go 100 Top + Easy Pay et, compte tenu de sa nature, il est important de se rappeler que l’utilisateur sera obligé de payer la redevance 5,99 euros par mois, directement via le compte courant carte bancaire ou de crédit.

De même, la présence d’un obligation contractuelle durable, égal à 24 mois, dans lequel chaque demande de portabilité entraînera le paiement d’une pénalité de la valeur effective de 49 euros.

Passez à WindTre avec la promotion 100 gig

Dans le cadre de la promotion de WindTreen tout cas, les utilisateurs ont la possibilité de découvrir minutes illimitées appeler n’importe qui, 200 SMS à envoyer à chaque numéro de téléphone, ainsi que 100 giga du trafic de données à la vitesse de navigation maximale possible.

Ceux qui souhaitent plutôt payer par crédit résiduel, se souviennent qu’il est également possible d’accéder au Go 50 Top +, avec annexes 50 giga toujours à 5,99 euros par mois.