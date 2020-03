L’offre d’iPhone 11 commence à manquer en raison du coronavirus, selon les détaillants et les opérateurs

Selon un nouveau rapport du New York Post, les détaillants spécifiquement à New York commencent à manquer de disponibilité d’iPhone 11. Les magasins et les transporteurs contactés par The Post rapportent que leur offre de trois modèles différents d’iPhone 11 commence à diminuer.

Selon le rapport, l’un des plus gros problèmes est que les détaillants ne savent pas quand ils recevront de nouveaux envois. Alors que l’épidémie de coronavirus continue d’affecter la chaîne d’approvisionnement d’Apple, ainsi que le transport de la Chine vers les États-Unis, les expéditions de l’iPhone 11 auraient été «peu fréquentes».

Le populaire iPhone 11 Pro est en rupture de stock depuis «au moins quelques semaines», a expliqué un employé d’un magasin AT&T de l’Upper East Side, ajoutant qu’il est impossible de savoir quand la prochaine livraison du magasin aura lieu. “Nous avons reçu une livraison et il n’y avait pas d’iPhone dedans – juste des téléphones portables et des Samsung”, a déclaré un employé du magasin Verizon dans l’Upper West Side.

Mais les détaillants seraient également sceptiques vis-à-vis des transporteurs, explique le rapport. Les détaillants croient que les transporteurs «stockent» les unités iPhone dans les entrepôts, ce qui est une tactique pour «contrôler la chaîne d’approvisionnement en cas de pénurie». Les transporteurs semblent sacrifier la disponibilité en magasin au profit de la livraison en ligne, indique le rapport.

Les employés de nombreux magasins de détail de Manhattan contactés par The Post ont uniformément raconté la même histoire de faible stock et de livraisons peu fréquentes, avec peu d’indications quant au retour à la normale. “Nous n’avons pas d’ETA sur aucun des envois”, a déclaré un employé de Verizon dans un magasin de l’Upper East Side. “C’est un problème à l’échelle de Verizon.”

Alors que la production d’iPhone reprend à nouveau en Chine, Apple continue de ressentir les effets de l’arrêt prolongé du mois dernier. De plus, les fournisseurs d’Apple continuent d’être affectés par l’épidémie de coronavirus en cours. Par exemple, le fournisseur de modules de caméra iPhone d’Apple a été contraint de fermer la semaine dernière en raison d’un employé contractant le virus.

L’offre d’iPad Pro est également faible, selon un rapport détaillé plus tôt cette semaine. Cela pourrait être dû au fait que de nouveaux modèles sont en cours de développement, mais cela pourrait également être le résultat d’une production réduite en Chine. Apple a également informé le personnel technique de ses magasins de détail que les iPhones de remplacement seront en rupture de stock pour le mois prochain, tandis que les pièces individuelles pour les réparations sont également limitées.

Mais il est important de noter que ce rapport du New York Post ne donne pas nécessairement une image de l’offre mondiale d’iPhone. Cela dit, les délais de livraison via la boutique en ligne d’Apple diminuent légèrement, tout comme la disponibilité au détail. Apple a prédit ce problème le mois dernier, mais on ne sait pas combien de temps il durera.

