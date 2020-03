l’offre ne coûte que 4,99 € par mois

L’opérateur virtuel Poste mobile a décidé de étendre votre propre offre nommée à nouveau Créez-moi WOW Weekend jusqu’au 3 avril 2020. Je vous rappelle que l’offre en question ne coûte que 4,99 € par mois.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, l’offre Creami WeBack a récemment été élue “Produit de l’année 2020”. L’offre WOW Weekend est généralement proposée pendant le week-end mais a également été mise à disposition pendant la semaine. Voyons les détails.

PosteMobile prolonge le week-end Creami WOW jusqu’à la semaine prochaine

Par rapport à la version classique, dans ce cas Creami WOW Weekend reste donc disponible exclusivement en ligne jusqu’au vendredi 3 avril 2020, sauf modification, via la page dédiée. Je vous rappelle que le Creami WOW Weekend vous permet d’activer le plan tarifaire rechargeable Creami NeXt 1 au coût promotionnel de 4,99 euros par mois au lieu de 10 euros par mois.

Le plan qui vient d’être mentionné vous rappelle qu’il comprend crédit illimité pour appeler et envoyer des SMS à tous les numéros fixes et mobiles nationaux e 10 Go du trafic Internet en 2/3 / 4G à la vitesse maximale disponible a 4,99 euros par mois. En réalité, le plan tarifaire Creami neXt 1 comprend 5 Giga de base et un bonus supplémentaire de 5 Giga payé dans les 24 heures suivant l’activation de la carte SIM.

Comme dans les éditions précédentes, l’offre est dédié uniquement aux nouveaux clients qui ont besoin d’une carte SIM rechargeable avec ou sans portabilité contextuelle de votre numéro. Le coût d’une nouvelle carte SIM est de 15 euros avec 15 euros de trafic inclus et le coût d’expédition de la même carte à zéro. Pour découvrir toutes les autres offres ou obtenir plus de détails sur le Week-end Creami WOW, visitez le site officiel de l’opérateur.