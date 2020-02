l’offre technologique ne laisse aucune place à Unieuro

la Dépliant Esselunga Aujourd’hui il semble qu’il ne veuille pas céder la place à des concurrents directs sur le marché de la revente électronique, un a été lancé pour l’occasion offre technologique vraiment unique, une promotion à travers laquelle l’utilisateur se retrouve la possibilité de mettre la main sur un appareil Xiaomi, dépensant relativement peu.

Si la semaine dernière a vu la possibilité d’acheter un appareil domestique revivre pomme à des prix relativement bas, à tous égards, 599 euros étaient nécessaires pour l’iPhone Xs d’Apple, aujourd’hui c’est au tour d’un smartphone avec un système d’exploitation androïde avec des performances globales modérées.

Les achats peuvent être effectués presque partout sur le territoire national, mais pas sur le site officiel, jusqu’à 19 février sauf si les stocks s’épuisent tôt. N’oubliez pas la nôtre codes de réduction distribué sur télégramme, vous aurez ainsi la possibilité d’économiser beaucoup sur vos achats sur Amazon.

Flyer Esselunga: le prix le plus bas du Xiaomi Redmi Note 8T

la Xiaomi Redmi Note 8T reste incontestablement un excellent appareil, bien que dans tous les cas à ce jour il soit commercialisé seul 169 euros dans la version sans marque avec une garantie légale de 24 mois.

La fiche technique parle à toutes les fins et objectifs de ben 6,3 pouces en FullHD +, avec processeur Snapdragon octa-core et fréquence d’horloge 2 GHz, 4 Go de RAM, une caméra arrière quadruple (respectivement 48 + 2 + 2 + 8 mégapixels), passant également par un composant frontal de 13 mégapixels, ainsi que 4000mAh de batterie interne et la puce NFC (le système d’exploitation est évidemment Android 9 avec MIUI à la dernière version).