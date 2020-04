l’offre vient avec 100 Go uniquement pour les nouveaux clients

L’opérateur virtuel de Vodafone, ho.Mobile, serait sur le point de lancer une nouvelle offre avec 100 Go de trafic Internet par mois, dédié uniquement aux nouveaux utilisateurs.

La nouvelle offre aura lieu chaque mois le trafic de données uniquement, sans minutes et SMS inclus. Ce dernier, s’il est utilisé, sera facturé selon le plan de base actif. Découvrons tous les détails ensemble.

ho.Mobile lance une nouvelle offre avec 100 Go de trafic Internet

à partir de 19 avril au 15 mai 2020, sauf prolongation, l’opérateur lancera une nouvelle offre comprenant uniquement du trafic de données, 100 Go pour être précis, en 2/3 / 4G pour le prix de 12,99 euros par mois comme prix de lancement. Après la date qui vient d’être publiée, le prix mensuel passera à 14,99 euros.

Le coût prévu pour activation est de 9 euros et le coût de la nouvelle carte SIM de 99 centimes d’euro pour un total à partir de 9,99 euros. La carte SIM sera activée à partir de tous les canaux de vente, uniquement pour les nouveaux numéros. Très probablement, comme dans toutes les offres de l’opérateur, il sera La limite de vitesse 4G est présente de 30 Mbps ou 60 Mbps en téléchargement, même s’il n’y a pour l’instant qu’une seule hypothèse, sans que l’opérateur ne communique autrement.

la tarif de base selon la consommation, il devrait être de 19 centimes d’euro par minute pour le trafic vocal et de 19 centimes d’euro pour chaque SMS envoyé. L’opérateur présentera l’offre comme une offre de données uniquement, mais dans le compteur, vous aurez 5 minutes d’appel et 5 messages chaque mois vers tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe. Pour en savoir plus ou toutes les autres offres actuellement sur le marché, visitez le site officiel de l’opérateur.