L’offre vocale 4.99 peut désormais être activée par d’autres utilisateurs

L’opérateur virtuel pendant quelques heures Kena Mobile a décidé de mettre à jour les conditions de commercialisation de son offre tarifaire nommée Kena Voice 4.99.

L’offre qui vient d’être mentionnée, je vous le rappelle, est souscrit que par les utilisateurs qui conservent leur numéro en le rapportant à Kena, iliad et certains opérateurs virtuels à l’exception de CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Very Mobile et ho. Mobile. Découvrons tous les détails ensemble.

Kena Mobile: l’offre Voice 4.99 peut désormais également être activée par les clients Iliad

Avant cette décision, l’offre Kena Voce 4.99 pouvait être activée si elle provenait de n’importe quel opérateur, à l’exception de Tim. L’offre comprend minutes illimitées à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe e 50 Mo du trafic Internet à la vitesse maximale disponible pour le prix de 4,99 euros par mois. Comme vous l’avez peut-être deviné, il s’agit d’une offre principalement dédiée aux utilisateurs qui utilisent peu la navigation sur Internet.

L’offre peut être activée dans tous les magasins Kena et en ligne, sur le site officiel de l’opérateur. la le coût initial à payer en ligne est de 5 euros qui comprend le premier mois de l’offre et 1 centime d’euro pour la première recharge. En promotion, il n’y a pas de frais pour l’achat de la nouvelle carte SIM et pour l’activation de l’offre.

Je vous rappelle que Kena Mobile à partir du dernier Le 31 octobre 2019 est officiellement devenu l’une des marques de commerce de Tim, entraînant la disparition de Noverca S.R.L suite à la fusion par incorporation de celle-ci dans Tim Spa, prévue le 31 octobre 2019. Pour connaître le détail de l’offre Voice 4.99 ou de toutes les autres offres, visitez le site officiel de l’opérateur.