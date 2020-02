Logic Plug-In Manager: dossiers d’effets / instruments personnalisés, plus

Aujourd’hui, nous explorons le gestionnaire de plug-ins logiques. Cet outil pratique est intégré à Logic Pro X et nous permet de gérer la pléthore de plug-ins inclus ainsi que tous vos effets tiers préférés, vos instruments et plus encore. Pendant des années, les utilisateurs de Logic Pro X étaient coincés avec le système de hiérarchie des plug-ins de l’application – une liste organisée de tous les plug-ins actuellement activés pour votre système Logic Pro – avant qu’Apple n’introduise enfin une fonctionnalité qui permet un répertoire sur mesure . Que vous commenciez tout juste ou que vous disposiez déjà d’une gigantesque collection de plug-ins tiers, avec Plug-In Manager, nous pouvons personnaliser complètement la façon dont nous accédons à notre équipement – ce qui facilite considérablement l’accès à ces équipements et, par la suite, fournit une solution beaucoup plus personnalisée. expérience pour les créatifs.

Gestionnaire de plug-ins logiques

Une fois que vous avez ouvert l’outil d’organisation pratique (menu Logic Pro X> Préférences> Plug-In Manager), vous êtes accueilli avec une liste de base de tous les plug-ins installés pour votre système Logic Pro, Apple et tiers inclus. Sur le côté gauche, vous trouverez le panneau Catégorie qui représente la hiérarchie de dossiers trouvée dans le menu Audio FX sur les pistes de vos projets Logic. Non seulement nous pouvons ajuster la façon dont les plug-ins sont organisés dans ces dossiers, mais nous pouvons également créer notre propre répertoire personnalisé qui, à son tour, apparaîtra dans le menu Effets audio.

Il ne nous reste plus qu’à faire glisser et déposer pour créer notre menu de plug-in personnalisé. Comme vous pouvez le voir sur le grand panneau principal, tous vos plug-ins peuvent être organisés de plusieurs manières différentes en haut, mais la barre de recherche et la liste des fabricants dans le panneau en bas à gauche peuvent également faire fouiller beaucoup plus grandes collections fastidieux.

Faites glisser le plug-in souhaité du panneau principal à droite vers le dossier de votre choix dans le panneau Catégorie. Vous pouvez également simplement sélectionner et appuyer sur la touche de suppression (ou cliquer avec le bouton droit> Supprimer) pour supprimer les plug-ins d’un dossier. Vous ne supprimez pas ou ne supprimez pas ces plug-ins de votre système, mais uniquement le dossier dans lequel ils apparaissent – vous pouvez utiliser la commande Trust> Z annuler le déplacement si vous vous surprenez à en supprimer un par accident.

Dossiers sur les dossiers

Nous pouvons approfondir un peu ici en termes de personnalisation. Vous remarquerez ce petit bouton + dans le panneau des catégories. Cette ventouse vous permettra de créer vos propres dossiers de plug-ins qui apparaîtront dans le menu Audio FX.

Je suis devenu très familier avec la hiérarchie des plug-ins de stock de Logic et j’ai choisi d’y intégrer mes personnalisations plutôt que de réécrire complètement le livre ici, mais n’hésitez pas à vous déchaîner. Quelques dossiers supplémentaires m’ont bien servi (mastering et certaines boutiques, unités ressemblant à des pépins), tout en déposant certains de mes tiers de référence dans les catégories existantes.

Bien que je préfère également, pour la plupart, garder le menu du plug-in assez basique, vous pouvez également imbriquer des dossiers (ou créer des dossiers dans des dossiers). Par exemple, j’ai étendu le dossier spécialisé d’Apple pour contenir quatre sous-dossiers pour les basses, les effets de boucle / glitch, l’émulation de bande et certaines autres bizarreries. Il vous suffit de créer un nouveau dossier comme indiqué ci-dessus en utilisant un schéma de dénomination simple qui fonctionne comme suit.

Pour créer un dossier à l’intérieur du dossier Specialized par exemple, créez simplement un nouveau et nommez ce dossier Specialized: nom du sous-dossier, ou Specialized: Tape, dans ce cas. Mis à part le fait que cela semble un peu ummm, étrange, que nous devons faire la dénomination comme celle-ci juste pour obtenir un sous-dossier, c’est aussi simple que cela.

Haut niveau

Le dossier de niveau supérieur accessible dans le coin supérieur gauche de Logic Plug-In Manager contient tous les instruments et effets logiciels qui remplissent les menus comme l’entrée (ou la liste des instruments logiciels) et les effets MIDI sur les pistes de vos projets Logic. Ainsi, bien que vous ne puissiez pas être aussi détaillé avec la personnalisation ici, vous pouvez ajouter et supprimer des plug-ins de cette liste de la même manière.

Sauvegardez votre gestionnaire de plug-ins logiques

Si vous êtes du genre à bricoler avec ce genre de choses ou si vous avez juste une énorme collection d’équipements virtuels, cela peut prendre un certain temps pour obtenir les choses comme vous l’aimez. Mais une fois réglé, cela restera ainsi. Fournir tout votre système ne vous fait pas exploser de toute façon. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez sauvegarder manuellement votre dossier de plug-in personnalisé si vous ne faites pas déjà régulièrement ce type de sauvegardes: Nom d’utilisateur> Musique> Applications musicales audio> Bases de données> Balises.

Et quelques réflexions finales…

Tout comme nos périphériques matériels préférés, certaines fonctionnalités cachées à l’intérieur de Logic Pro X vous rendent la vie plus facile et votre expérience avec l’application plus agréable, peu importe l’utilisation que vous en faites. Ce ne sont peut-être pas les fonctionnalités les plus révolutionnaires sur le plan technologique, mais toute personne ayant des centaines de modifications en ligne droite à prendre en charge, ou l’audio vidéo Youtube à éditer cette semaine peut certainement apprécier un conseil pour les utilisateurs expérimentés ici et là. Que ce soit le système Plug-In Link que nous avons détaillé précédemment ou renommer des régions en un seul clic, les héros méconnus de Logic Pro X ne sont pas à négliger.

Récemment, dans le studio, la finition des mixages sur un nouveau projet de type Bon Iver rencontre Lord Huron, le sujet de pouvoir personnaliser la liste des plug-ins disponibles dans le menu Effets audio de Logic est apparu. Il semblait donc opportun de revisiter le gestionnaire de plug-ins logiques avec quelques conseils utiles. Dans ce cas, l’artiste a effectué certains ajustements spécifiques au projet afin d’accéder plus rapidement à certains plugs, mais se familiariser avec le Plug-In Manager est une idée intelligente malgré tout.

Compte tenu de la fréquence à laquelle nous sommes nombreux à entrer et sortir de ces menus au cours d’une utilisation quotidienne, il vaut la peine de consacrer du temps au Logic Plug-In Manager pour organiser les choses. Ceci, en combinaison avec la section des favoris à remplissage automatique du menu Audio FX, crée un flux de travail beaucoup plus fluide et une boîte à outils plus spécifique à l’application pour les créatifs.

