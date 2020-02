Logiciel Microsoft Defender pour lutter contre les logiciels malveillants sur les plates-formes mobiles iOS et Android – .

(Photo BigStock)

Microsoft étend sa lutte contre les cybercriminels à davantage d’utilisateurs de smartphones alors que le géant de la technologie a annoncé jeudi que son logiciel antivirus Microsoft Defender sera disponible pour les plates-formes mobiles Android et iOS.

Microsoft a partagé les nouvelles dans un article de blog et via un aperçu pour CNBC. Bien que les logiciels malveillants sur les smartphones ne soient pas une menace aussi courante que pour les utilisateurs de PC, le vice-président de Microsoft, Rob Lefferts, a déclaré à CNBC que cela pouvait arriver aux plates-formes Apple et Google. “Ils sont assez sûrs, mais ce n’est pas la même chose que le coffre-fort”, a-t-il dit.

Le logiciel Defender, anciennement connu sous le nom de Windows Defender, n’est pas conçu pour fonctionner comme un programme anti-programme malveillant traditionnel, car CNBC note qu’il est destiné à empêcher les gens de visiter des destinations en ligne que Microsoft juge dangereuses, telles que les applications trouvées en dehors du magasin Google Play.

Les utilisateurs professionnels plutôt que les consommateurs semblent être la priorité initiale de cet effort, qui interviendra plus tard cette année. La prise en charge de Linux faisait également partie de l’annonce de jeudi.