Logitech annonce une nouvelle coque de clavier avec trackpad pour iPad et iPad Air

Suite à l’annonce aujourd’hui que l’iPadOS 13.4 offre un support riche pour les souris et les pavés tactiles, Logitech a lancé un nouvel accessoire de clavier pour l’iPad 329 $ et l’iPad Air 10,5 pouces.

L’étui pour clavier Logitech Combo Touch avec Trackpad pour iPad est apparu aujourd’hui sur l’Apple Store, bien que les informations d’expédition ne soient actuellement pas disponibles. Il existe également une liste pour un modèle compatible avec l’iPad Air.

Pour 149 $, la moitié du prix de l’étui Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro, vous obtenez une housse pour iPad qui abrite un trackpad et un clavier avec des touches rétro-éclairées.

Le clavier est de taille normale et dispose d’une ligne de raccourci optimisée pour iPadOS.

L’étui Combo Touch propose quatre modes; un mode de saisie, un mode stand, un mode chevalet esquisse et un mode lecture. Vous pouvez détacher le clavier si nécessaire, et la partie boîtier ne dispose que d’une béquille avec 40 degrés d’inclinaison. Le clavier utilise le connecteur intelligent pour l’alimentation et les données.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site Web de Logitech. Les informations d’expédition et de disponibilité seront bientôt disponibles. iPadOS 13.4 sera disponible le 24 mars.

Si vous ne voulez pas éclabousser l’un de ces étuis iPad-trackpad, n’oubliez pas que vous pouvez toujours associer un Magic Trackpad externe, Magic Mouse ou toute autre souris ou trackpad Bluetooth. La nouvelle fonctionnalité du trackpad sera disponible sur tous les modèles d’iPad existants avec la mise à jour logicielle.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: