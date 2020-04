Logitech G203 est une souris de jeu bon marché avec RVB

De plus en plus d’utilisateurs choisissent de changer leurs principaux périphériques pour d’autres orientés vers les performances de jeu, et c’est qu’au-delà des lumières colorées, que nous aimons aussi, le changement est plus que remarquable. Cependant, ce label “gamer” conduit généralement à une augmentation de prix souvent injustifiée, mais heureusement on trouve des produits comme le Logitech G203 qui, loin de ces pratiques, se présente comme une souris de jeu bon marché avec de grandes fonctionnalités et des touches d’éclairage RVB.

Spécifications du Logitech G203 LightSync

La compatibilité: Windows 7 ou macOS 10.01 et versions ultérieures

Microprocesseur: ARM 32 bits

Capteur: De 200 à 8 000 DPI

Taux de réponse: 1 000 Hz

Boutons: 6 boutons programmables (2 clics, 2 boutons secondaires sur le côté gauche, 1 bouton secondaire en haut et 1 bouton sur la molette de défilement)

Connectivité: Câble USB de 2,1 mètres

Les dimensions: 116,6 x 62,12 x 38,2 mm

Le poids: 85 grammes

Avec un design classique arrondi et sans angle, avec un châssis métallique léger qui assure la précision de ses 6 boutons entièrement personnalisables, ainsi que le Capteur réglable de haute précision jusqu’à 8 000 DPI. En plus du logiciel de personnalisation Logitech G Hud lui-même, nous aurons Compatibilité RVB LightSync complète, ce qui nous permettra d’ajuster les effets d’éclairage avec jusqu’à 16,8 millions de couleurs et leur synchronisation avec le reste des périphériques de l’entreprise.

Le nouveau Logitech G203 devrait être disponible en mai en deux versions noir et blanc, et au prix extrêmement abordable et récompensé de seulement 39,99 $, sans avoir encore confirmé son prix final en euros.

Cependant, étant donné la haute qualité des périphériques Logitech G, il n’est pas fréquent que nous trouvions des périphériques à un prix aussi bas, sauf si c’est une offre très juteuse, c’est donc définitivement un périphérique à avoir Gardez à l’esprit si nous voulons une souris de jeu bon marché avec laquelle économiser sans nuire à nos performances.