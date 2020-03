Logitech présente une station de charge pour les appareils Apple

Depuis quelque temps, nous constatons une nette tendance à abandonner les câbles, la recharge sans fil étant l’un des secteurs qui s’est concentré le plus récemment. Et c’est qu’il y a de plus en plus d’entreprises qui, comme Logitech, présentent ces nouvelles bornes de recharge pour chargement simultané de divers appareils pour une utilisation quotidienne comme le téléphone, les écouteurs ou les montres intelligentes.

Il Station d’accueil 3 en 1 alimentée Il est annoncé ainsi qu’un chargeur pour iPhone, Airpods et Apple Watch réduit à un seul chargeur de taille compacte et de conception conviviale, que nous pouvons placer n’importe où dans notre maison comme la table de chevet, avec des zones dédiées à chaque appareil pour éviter les rayures ou entrer en collision les uns avec les autres. De cette façon, tandis que les écouteurs sont chargés sur la plate-forme horizontale plate qui sert de base, le téléphone sera chargé sur un support de position verticale qui nous permettra de continuer à l’utiliser, d’où émergera un petit bras sur lequel nous pourrons accrocher notre montre.

Cependant, bien qu’annoncé principalement pour les appareils Apple, il est toujours curieux que la charge rapide qu’il offre pour ces appareils soit seulement 7,5 W, car nous pouvons également trouver une compatibilité de charge pour les appareils de Samsung, Google, LG et d’autres sociétés, qui auront une charge rapide légèrement plus rapide de jusqu’à 9 W.

La station d’accueil 3-en-1 optimisée de Logitech est désormais disponible sur le site Web de la société, avec un prix peut-être trop élevé qui ira jusqu’à 129,99 $ (environ 115 euros).





Ainsi, cet appareil a été présenté avec deux nouveaux chargeurs sans fil simples, destinés à charger un seul appareil (principalement orienté vers les téléphones) en format vertical et horizontal, et qui viendront à un prix légèrement inférieur de 59,99 $ et 39,99 $ respectivement (entre 55 et 35 euros)

Et c’est que pour le moment les trois chargeurs ne sont disponibles que sur le site américain de la marque, et bien qu’il expédie vers notre pays, Logitech devrait étendre son offre au reste des continents dans les prochains mois, y compris son arrivée. sur le marché espagnol.