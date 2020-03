Loin de chez soi », les plans de la phase 4 du MCU de Marvel ont presque été ruinés

Nous sommes à deux mois de l’arrivée de la phase 4 du MCU. Black Widow sera le premier titre de la prochaine série d’aventures, et la phase 4 sera plus riche que n’importe laquelle des étapes précédentes grâce à Disney +. Marvel a six films prévus pour la période 2020-2021, et pas moins de huit séries télévisées distinctes qui seront liées à ces films. Et après l’énorme succès d’Avengers: Endgame, Marvel a besoin de beaucoup de contenu à reconstruire.

Les nouveaux Avengers doivent rejoindre les rangs de l’équipe actuelle, une équipe qui est déjà privée de quatre héros, dont Iron Man et Black Widow, décédés, Captain America, qui a pris sa retraite, et Thor, qui est hors du monde avec les Guardians. Nous avons également grandement besoin d’un grand méchant maintenant que Thanos est mort, ainsi que d’un nouveau scénario principal. Nous avons vu de nombreuses fuites détaillant l’intrigue de plusieurs des prochains films et séries télévisées de la phase 4, mais la prochaine nous donne l’une des rumeurs les plus folles de Marvel. Si cette personne a des informations précises à portée de main, nous pouvons conclure que Spider-Man: loin de chez soi a presque ruiné l’intégralité de la phase 4.

Comme je l’ai expliqué auparavant, Far From Home n’est pas parfait, surtout en ce qui concerne l’intrigue. Oui, cela a fait beaucoup d’argent au box-office, mais cela était en partie dû au succès massif de Fin du jeu l’année dernière. Et oui, c’était super divertissant à regarder, et cela a livré une excellente scène post-crédit, peut-être l’une des meilleures de l’ensemble du MCU jusqu’à présent – le monde sait qui est Spider-Man, pour la première fois dans un film Spidey, et il est considéré comme un méchant – mais l’intrigue a besoin d’être réparée et rétablie à l’avenir.

Il s’avère que Marvel avait peut-être un plan différent pour Far From Home, selon un Redditor qui n’a aucune sorte d’histoire et dont les affirmations ne peuvent pas être vérifiées, un plan qui l’aurait aidé à mettre en place la prochaine phase 4. Avant d’aller de l’avant, je vous rappelle que ce n’est qu’une rumeur non confirmée, vous devez donc tout prendre avec un grain de sel. Cela ne le rend cependant pas moins intéressant.

Le bailleur prétend qu’il ou elle sait quel était le plan de Marvel pour Norman Osborn avant et après le plus grand revers de l’histoire du MCU de Marvel jusqu’à présent. Ce sont les retombées de Disney et Sony, qui ont fait l’actualité l’été dernier après l’arrivée de Far From Home. Pendant quelques mois, il semblait que Spider-Man ne reviendrait pas au MCU. Disney voulait faire de l’argent avec les futurs films de Spider-Man, et Sony voulait construire son propre univers de super-héros, entièrement basé sur les personnages de Spider-Man dont il détient les droits.

Alors que les médias ont détaillé divers aspects de la relation Disney-Sony avant et après la signature du nouvel accord, nous n’avons aucune idée de la durée des discussions entre les deux parties avant que le public n’ait eu vent de cela. Le bailleur dit que Marvel voulait avoir Norman Osborn dans les scènes post-génériques, mais ce plan a échoué dans les mois précédant la sortie du film, et le camée d’Osborn a disparu du script:

Donc, avant la sortie de Spider-Man: loin de chez soi, Marvel avait un énorme plan pour Norman Osborn dans le MCU, avec lui étant l’un des principaux antagonistes. En fait, dans le script original, il y avait une scène post-générique qui le mettait en vedette. Cependant, dans les mois qui ont précédé la sortie du film, les pourparlers entre Marvel et Sony sont devenus amers, et ils ont décidé de mettre leurs plans pour Osborn en veilleuse car ils pourraient perdre ses droits à tout moment. Afin de faire pression sur Sony, cependant, ils ont terminé le film avec un cliffhanger donc, quoi qu’il en soit, Sony devrait garder Spider-Man au moins tangentiellement lié au MCU.

Après que Disney a signé un nouvel accord avec Sony, Marvel aurait développé un nouveau plan pour Osborn, qui deviendra un “méchant fantôme” à l’avenir, comme Palpatine ou Voldemort:

Maintenant que Marvel et Sony ont un nouvel accord, Marvel a un nouveau plan pour Osborn. Le plan actuel est de faire de lui un “méchant fantôme” (à la Palpatine ou Voldemort) dans Spider-Man 3, ce qui lui donnera un rôle plus important dans le MCU. Osborn, comme Spider-Man et J. Jonah Jameson, fera également quelques apparitions dans l’univers Marvel de Sony et fera partie de la colle connective qui unit les deux univers cinématographiques. Cependant, Sony n’a pas de grands projets pour le personnage, et il fera principalement partie du MCU principal. Marvel a des plans pour les Dark Avengers, mais pas avant au moins beaucoup plus tard dans la phase 5.

Comme je l’ai dit, cette rumeur est assez sauvage, étant donné que nous n’avons jamais entendu quelque chose de similaire auparavant, et la personne qui l’a divulgué n’a aucune preuve ni aucun historique. Cependant, nous nous attendons à ce que Marvel place Norman Osborn au premier plan au cours des prochaines années, et cela pourrait arriver plus tôt que tard.

Spider-Man 3 devrait être présenté en première le 16 juillet 2021. Le Spider-Man de Tom Holland apparaîtra également dans un film crossover MCU, selon les rapports qui ont suivi le nouvel accord Disney-Sony, mais on ne sait pas ce que sera ce film. Voici le post complet de Redditor:

Source de l’image: Marvel Studios

