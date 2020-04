L’OMS élimine la désinformation sur le coronavirus

Facebook et leOrganisation mondiale de la santé (OMS) collaborent à nouveau pour faciliter la recherche d’informations fiables sur les coronavirus. L’organisation en a lancé un nouveau chatbot pour messager, qui permet aux utilisateurs de Facebook d’accéder aux actualités et mises à jour sur la pandémie, telles que les dernières statistiques officielles et les communiqués de presse de l’organisation. Peut-être plus important encore, le bot cela réduira également les canulars et la désinformation courante, comme l’affirmation selon laquelle prendre des bains chauds ou manger de l’ail peut aider à empêcher les gens de tomber malades.

Facebook Messenger: la lutte contre la désinformation se poursuit

Tout comme la présence de l’OMS sur WhatsApp, le bot Facebook Messenger répondra aux messages entrants avec une série d’instructions qui dirigent les utilisateurs vers Connections et autres sources d’informations officielles, souvent en entrant les emoji pertinents. Le bot survient après que Facebook a annoncé l’ouverture de Messenger aux développeurs pour aider les gouvernements et les responsables de la santé à atteindre plus de personnes (L’OMS a travaillé sur le projet avec le fabricant de logiciels Sprinklr).

Étant donné que Facebook voit une demande “sans précédent” pour ses services, la société a fait de la lutte contre la désinformation sur le coronavirus l’un de ses priorités absolues. La société a également introduit un centre d’information sur les coronavirus et mis en œuvre des politiques plus strictes sur les canulars et les théories du complot.