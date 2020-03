L’OMS lance l’application COVID-19 pour Android et iOS

Alors que nous affrontons cette période de crise ensemble, l’une des choses les plus importantes que nous pouvons faire – en plus de se laver les mains et de maintenir la distance sociale – est de lutter contre la désinformation avec la vérité. À cette fin, l’Organisation mondiale de la santé se prépare à lancer une application Android, iOS et Web officielle pour des nouvelles, des conseils, des alertes et bien plus encore afin de vous tenir informé pendant la pandémie de COVID-19.

La nouvelle application, qui doit être lancée sous le nom de «WHO MyHealth», a été initialement proposée par une équipe d’experts bénévoles qui ont formé ce qu’ils appellent le «WHO Covid App Collective». L’équipe est composée d’anciens employés de Google et de Microsoft ainsi que de conseillers et ambassadeurs de l’OMS, ainsi que d’autres experts de l’industrie.

Selon la feuille de route de développement actuelle, le groupe prévoit que la première version précoce de l’application WHO MyHealth sera lancée sur Android et iOS le lundi 30 mars. Cependant, étant donné que l’application OMS est en cours de création en tant qu’open source, nous avons pu nous familiariser avec une première version de l’application en cours, qui consiste principalement en les mêmes conseils liés à COVID-19 que ceux trouvés dans les récents rapports de l’organisation. Chatbot WhatsApp.

Sur la base du document de conception d’origine de l’application, l’application WHO MyHealth prévoit d’offrir des notifications d’alerte spécifiques à votre emplacement, ainsi que le potentiel d’outils d’auto-triage qui pourraient vous aider à diagnostiquer si vos symptômes correspondent à ceux de COVID. 19.

À une échelle encore plus grande, il y a des ambitions pour ceux qui ont été directement touchés par COVID-19 d’offrir à l’OMS avec leur historique de localisation Android ou iPhone dans le but d’effectuer un «suivi des contacts», pour mieux comprendre la propagation du virus. Cependant, étant donné les problèmes évidents de confidentialité liés au partage d’un historique de localisation détaillé, il reste à voir si cette fonctionnalité sera réellement lancée.

En s’appuyant sur une technologie existante telle que Google Maps, les utilisateurs peuvent indiquer s’ils ont été diagnostiqués ou sont entrés en contact avec des patients COVID-19. En outre, demandez l’autorisation de suivre les données de localisation historiques sur leur appareil.

Un autre aspect intéressant de cette histoire est que le WHO Covid App Collective a initialement créé l’application avec Ionic React avant de passer au SDK Flutter multiplateforme de Google, non seulement pour les applications mobiles mais également pour l’application Web. En fait, certains membres individuels des équipes Flutter et Dart de Google ont volontairement aidé et conseillé le développement de l’application OMS.

Cela dit, si vous êtes un développeur Flutter expérimenté qui cherche à avoir un impact positif sur le monde, vous devriez également envisager de prêter vos propres efforts à l’équipe de bénévoles qui construisent activement l’application officielle WHO MyHealth.

