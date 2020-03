L’OMS lance une application sur les coronavirus pour iPhone et Android – .

L’Organisation mondiale de la santé publiera une application officielle d’information sur les coronavirus pour iPhone, Android et le Web.

L’application WHO MyHealth sera lancée le 30 mars et inclura toutes les informations que l’organisation envoie déjà à son chatbot WhatsApp officiel.

La première version de l’application fournira une aide et une assistance d’autodiagnostic, tandis que les versions futures pourraient aider à lutter contre la propagation des épidémies.

Combattre les campagnes de désinformation visant à répandre la peur et l’incertitude à propos du nouveau coronavirus est tout aussi important que de rester à l’intérieur aussi longtemps que possible et de se laver les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes aussi souvent que possible. C’est pourquoi des sites Web tels que le site COVID-19 de Google sont une excellente ressource pour rester à jour sur les faits et les développements du coronavirus.

Mais même Google obtient ses informations auprès de diverses organisations faisant autorité, notamment les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces deux-là vous fourniront toutes les informations dont vous avez besoin sur COVID-19, y compris les symptômes et des conseils sur la marche à suivre si vous êtes infecté. C’est donc une bonne idée de les mettre en signet. L’accès à l’OMS va s’améliorer encore dans les semaines à venir, cependant, grâce à une application officielle de coronavirus que l’organisation lancera sur iPhone, Android et sur le Web.

Selon 9to5Google, d’anciens employés de Google et de Microsoft ainsi que des conseillers et ambassadeurs de l’OMS travaillent sur le projet. L’organisation devrait publier l’application WHO MyHealth le 30 mars, bien que le code soit déjà disponible car l’application est open source. 9to5Google a examiné la version actuelle de l’application, comme le montrent les captures d’écran ci-dessous:

L’application transmettra les mêmes informations que l’OMS offre sur son bot officiel WhatsApp, y compris des conseils utiles sur ce qu’il faut faire si vous pensez que vous pouvez être infecté par le nouveau coronavirus.

Une future version de l’application pourrait s’avérer encore plus utile, car elle pourrait offrir des alertes en temps réel en fonction de votre emplacement. À l’avenir, l’application pourrait être utilisée pour suivre les cas confirmés et accéder à leur historique de localisation pour tenter de rechercher les contacts. Les informations pourraient être utilisées pour mieux comprendre comment le virus a voyagé à l’intérieur d’une communauté, au détriment de la confidentialité:

En s’appuyant sur une technologie existante telle que Google Maps, les utilisateurs peuvent indiquer s’ils ont été diagnostiqués ou sont entrés en contact avec des patients COVID-19. En outre, demandez l’autorisation de suivre les données de localisation historiques sur leur appareil.

Mais ce n’est qu’une proposition. L’application ne vous suivra pas sauf si vous le laissez explicitement le faire, à condition que la première version dispose de capacités de suivi intégrées. Mais les prochaines versions pourraient aider l’OMS à mieux réagir face à d’autres pandémies. Le but principal de l’application est de fournir l’assistance immédiate dont vous pourriez avoir besoin, y compris des réponses rapides pour vous aider à diagnostiquer votre état.

Il y a un autre aspect intéressant de l’application, sur le plan technique. L’application a été construite avec Flutter, le nouveau SDK de Google qui permet aux développeurs de coder une seule application et de la publier sur iPhone, Android, le Web, ainsi que le système d’exploitation passionnant qui remplacera bientôt Android: Fuchsia.

