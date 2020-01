L’ONU appelle à “une enquête immédiate” sur l’implication du prince héritier saoudien – .

Jeff Bezos. (Photo . / Alan Boyle)

Les Nations Unies ont appelé mercredi à une enquête sur le piratage présumé du téléphone de Jeff Bezos en 2018, en mettant l’accent sur la “possible implication” du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

La déclaration a confirmé des informations choquantes selon lesquelles le PDG d’Amazon et la personne la plus riche du monde pourraient avoir été piratés. L’organisme international a examiné un rapport médico-légal de l’équipe de sécurité de Bezos affirmant que son téléphone avait été piraté via une vidéo malveillante envoyée depuis le compte personnel WhatsApp du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

“Les informations que nous avons reçues suggèrent une possible implication du prince héritier dans la surveillance de M. Bezos, dans le but d’influencer, sinon de faire taire, les reportages du Washington Post sur l’Arabie saoudite”, indique le communiqué.

Le Guardian a d’abord rendu compte du piratage téléphonique présumé mardi. Quelques heures plus tard, l’ambassade d’Arabie saoudite a qualifié le rapport d ‘«absurde» et a exigé une enquête complète.

Les récents rapports des médias qui suggèrent que le Royaume est derrière un piratage du téléphone de M. Jeff Bezos sont absurdes. Nous demandons une enquête sur ces allégations afin de pouvoir connaître tous les faits.

– Ambassade d’Arabie saoudite (@SaudiEmbassyUSA) 22 janvier 2020

«Le piratage présumé du téléphone de M. Bezos et de ceux d’autres personnes exige une enquête immédiate de la part des États-Unis et d’autres autorités compétentes, y compris une enquête sur l’implication continue, pluriannuelle, directe et personnelle du prince héritier dans les efforts visant à cibler les opposants présumés, »A déclaré la déclaration de l’ONU.

Le rapport du Guardian soulève des questions sur la façon dont The National Enquirer a obtenu les messages texte envoyés entre Bezos et sa petite amie Lauren Sanchez qui ont été publiés l’année. Un enquêteur privé engagé par Bezos a affirmé en mars 2019 que le gouvernement saoudien avait piraté le téléphone de Bezos.

Le Daily Beast avait précédemment rapporté que les Saoudiens visaient Bezos, qui est également propriétaire du Washington Post. Le piratage téléphonique de Bezos s’est produit cinq mois avant le meurtre du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, dans un consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018.