Look élégant et support Apple Health pour 20 $ [Video]

Pas familier avec les technologies abordables pour la maison, Wyze a récemment étendu ses offres au-delà des caméras, des serrures et des ampoules, plongeant désormais ses orteils dans des articles de fitness. Aujourd’hui, nous examinons l’une d’elles – l’échelle Wyze. À un prix incroyablement bas 19,99 $, la balance fait plus que simplement déclarer votre poids. Il peut également suivre une tonne d’autres paramètres comme le poids musculaire et le taux métabolique. Rendez-vous sur la vidéo ci-dessous pour la découvrir.

Wyze a également publié un tracker de fitness, le Wyze Band, mais cet examen viendra un peu plus tard. Nous avons également vérifié certains autres produits Wyze comme le Cam Pan et Wyze Lock et sommes toujours étonnés des prix abordables pour leurs fonctionnalités.

Obtenir la configuration

Pour sortir la balance Wyze de la boîte, nous avons le guide de démarrage rapide, la balance elle-même et quatre piles AA.

La configuration de la balance est très simple. Mettez les piles et ouvrez l’application Wyze. Sélectionnez ajouter un produit et choisissez l’échelle Wyze. Vous serez invité à saisir certaines de vos statistiques, comme l’anniversaire et la taille, afin que l’application puisse calculer des chiffres tels que l’IMC et l’âge métabolique. Montez ensuite sur la balance, installez les mises à jour et vous êtes prêt à partir.

Wyze Scale: vidéo

Avec une palette de couleurs attrayantes bleu foncé et noir, la Wyze Scale arbore un design moderne. Il est difficile de croire que cela ne coûte que 19,99 $. Une chose à garder à l’esprit ici est que, contrairement à la balance Withings Body +, aucun pied inclus ne peut être installé pour utiliser la balance sur un tapis. La balance doit être utilisée sur un sol dur pour obtenir une mesure précise.

Comment cela se mesure-t-il?

Sur l’écran, la balance affichera le poids et le pourcentage de graisse corporelle après une courte analyse. Vous pouvez également obtenir l’échelle pour mesurer et suivre votre fréquence cardiaque, mais cela doit être demandé à partir de l’application Wyze.

Dans l’application Wyze, vous trouverez également une tonne d’autres mesures. Tout, du poids musculaire, du taux métabolique et de la masse osseuse à l’âge métabolique. Si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas ce que cela signifie vraiment, Wyze essaie de les expliquer rapidement dans l’application pour donner une idée de ce que ces mesures peuvent vous dire.

Avec l’échelle Wyze et le corps Withings + que j’ai depuis un certain temps, je ne suis pas sûr de la précision de ces lectures. Je ne les ai comparés à aucun test officiel. Je pense cependant qu’ils sont parfaits pour suivre les tendances. Vous pouvez voir si votre IMC augmente ou diminue avec votre poids, etc.

Alors que le poids et l’IMC étaient très similaires entre l’échelle Wyze et les Withings, les autres mesures différaient un peu. Par exemple, l’échelle Withings Body + m’avait à 16,2% de graisse corporelle tandis que l’échelle Wyze avait 19,7%.

Pour le rendre encore plus utile, la Wyze Scale peut également se connecter à des applications tierces. Actuellement, il peut se connecter à Apple Health et Google Fit avec un support à venir pour d’autres programmes tels que Fitbit et Samsung Health.

Emballer

Il est encore difficile de croire que la Wyze Scale n’est 19,99 $. Avec son design moderne, sa facilité d’utilisation et sa variété de mesures suivies, il a beaucoup à offrir pour ce prix. Comme je l’ai dit plus tôt, je ne suis pas sûr de la précision de ces mesures, mais elles sont parfaites pour suivre les tendances.

