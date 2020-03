Looom apporte une animation sans soucis à l’iPad

À quand remonte la dernière fois que vous avez dessiné quelque chose pour le plaisir? Projets pour votre travail, affectations dans un délai imparti, parties d’un travail plus important – tout cela peut être amusant. Mais à quand remonte la dernière fois que vous avez dessiné quelque chose juste pour le dessin? Looom est une nouvelle application iPad qui encourage le dessin imaginatif – sans aucune condition.

L’iPad possède depuis longtemps un potentiel latent en tant qu’outil d’animation expressive. Jusqu’à présent, personne n’avait vraiment imaginé une interface qui semblait plus naturelle et accessible que les logiciels de bureau maladroits. Les créateurs de Looom, Finn et Eran du studio iorama, décrivent leur application comme «une animation flipbook repensée», et c’est exactement ce que c’est.

Pensez aux bobines View-Master ou au Zoetrope que vous pourriez avoir vu dans les livres d’histoire. Looom utilise une idée similaire, avec des bobines de «fil» représentant chaque couche. Chaque trou dans une bobine est un autre cadre sur lequel vous pouvez dessiner. Chaque bobine peut contenir un nombre différent d’images et de boucle à une fréquence d’images de votre choix.

L’animation avec Looom nécessite toutes les mains sur le pont. Vous souhaiterez installer votre iPad sur une surface plane. D’une main, vous tournerez vos fils en utilisant un crayon Apple pour dessiner avec l’autre. Looom prend également en charge la télécommande ortho pour adolescents pour une expérience plus tactile. J’imagine que c’est un peu comme DJer avec la forme et la couleur.

Une fois que vous avez commencé une animation, il est difficile de la mettre de côté. L’interface de Looom semble presque sans particularité, mais les fonctionnalités sont progressivement divulguées lorsque vous en avez besoin. C’est ce qui rend le design si accessible et facile à utiliser.

Une grande partie de mon plaisir est venue d’apprendre à travailler avec des contraintes. Chaque projet (un «tissage») peut contenir cinq fils et chaque fil ne prend en charge qu’une seule couleur. Il n’y a pas de guides, d’outils de forme ou de sélection de pinceaux. Looom n’est pas une application de bureau comme After Effects ou même Procreate sur iPad et ses outils d’animation. Je ne voudrais pas que ce soit le cas.

Looom encourage l’expérimentation et récompense les solutions créatives. Plier les fonctionnalités pour qu’elles fonctionnent de manière inattendue ne ressemble pas à un piratage, comme c’est souvent le cas sur le bureau. J’ai été ravi de découvrir que vous pouvez simuler des ombres portées en dupliquant un fil et créer rapidement des animations en dessinant * pendant * la lecture. Je ne donnerai pas tous les trucs, vous devrez les découvrir vous-même.

Pour exporter vos animations pour le partage, Looom propose une fonction d’enregistrement d’écran qui est enregistrée dans votre pellicule, où vous pouvez découper et recadrer la vidéo à l’aide des outils d’édition d’iOS 13. Les utilisateurs experts peuvent également connecter leur iPad à un Mac et extraire des fichiers SVG pour les utiliser dans une application comme Adobe Animate. J’aimerais voir des options plus transparentes comme l’exportation GIF ou le partage en une seule touche. iorama dit qu’ils explorent plus de formats pour l’avenir. En attendant, des applications comme GIPHY peuvent faire le travail.

Looom coûte 9,99 $ et constitue un excellent moyen de laisser votre imagination vagabonder. Si vous n’êtes pas convaincu, consultez le hashtag #madewithlooom sur Instagram pour voir ce que font d’autres artistes.

