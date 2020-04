l’opérateur téléphonique en panne dans toute l’Italie

Vodafone en fin de matinée aujourd’hui, lundi 27 avril, il connaît d’énormes problèmes sur l’ensemble du territoire national. Comme indiqué sur le site spécialisé Downdetector, les signalements ont commencé en milieu de matinée et se sont progressivement intensifiés jusqu’à 13 heures, moment où ils ont été enregistrés jusqu’à présent. le pic des rapports par les utilisateurs vers l’opérateur téléphonique Vodafone.

Les clients de Vodafone se plaignent de lacunes dans le réseau Internet domestique, dans la téléphonie fixe et dans la partie mobile. Le pourcentage le plus élevé est signalé dans le réseau internet avec 60% des signalements, 23% pour la téléphonie fixe et 16% pour le mobile.

Voici les régions d’Italie avec le plus de problèmes

Ce sont les principales villes de la péninsule à se plaindre le plus d’inconvénients, Milan, Rome, Turin, Bologne, Naples, Salerne, Bari, Catane et Tarente mais, comme on peut le voir sur la photo rapportée par le site de downdetector, les dysfonctionnements sont actuellement répartis dans toute l’Italie. Comme on pouvait facilement l’imaginer, les utilisateurs ont pris d’assaut les pages officielles Twitter, Facebook et Instagram où l’opérateur téléphonique recueille les plaintes et les rapports. Malgré de nombreux rapports d’utilisateurs, il n’y a toujours pas de réponse officielle de l’opérateur rouge.

Les problèmes ont probablement une plus grande importance en raison du verrouillage, avoir des problèmes sur les connexions Internet à domicile à un moment où les restrictions vous obligent à ne pas quitter votre domicile, agit comme une caisse de résonance. Le conseil est que, au cas où le problème ne tomberait pas, contact 190 ou les pages vodafone sur les réseaux sociaux. Nous mettrons constamment à jour la situation.