L’Oppo Watch est bien réel et sera dévoilé le 6 mars

La longue rumeur d’Oppo Watch a été officiellement confirmée, nommée et a reçu une date de révélation le 6 mars lors de l’événement de lancement prévu pour le téléphone Oppo Find X2.

Les informations proviennent directement d’Oppo lui-même – ou du moins de son compte Twitter officiel:

Il est temps de dire bonjour à #OPPOWatch. 👀Dévoilé lors de l’événement de lancement # OPPOFindX2 le 6 mars à 10h30 CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg2 mars 2020

En plus d’annoncer la date et l’heure de lancement, le tweet Oppo nous a également montré nos premiers regards officiels sur la montre Oppo – qui correspond aux rumeurs que nous avons vues sur l’appareil.

Sous les angles indiqués, la montre semble avoir des côtés qui se courbent un peu comme les «bords de cascade» de l’Oppo Find X et, vraisemblablement, de l’Oppo Find X2.

La montre Oppo semble également avoir deux boutons sur le côté droit de l’écran, le haut plus grand que le bas. On ne sait pas si elle s’appuiera uniquement sur la navigation tactile: il n’y a pas de couronne rotative, comme sur l’Apple Watch 5, par exemple, et il est impossible de dire si elle a un truc comme le cadran numérique haptique de la Samsung Galaxy Watch Active 2.

Beaucoup de fuites – certaines justifiées

La montre Oppo avait sa propre petite série de rendus et de photos révélant un design reflétant fidèlement le design final que nous voyons dans le tweet d’Oppo. C’est rassurant, car nous pouvons explorer les autres fonctionnalités prévues – comme le système d’exploitation.

Une image divulguée apparaissant sur Weibo, par exemple, a révélé une photo présumée du système d’exploitation de l’Oppo Watch:

(Crédit d’image: Weibo)

Cela pourrait être Wear OS, bien que l’interface utilisateur différente signifie qu’il devrait exécuter un skin au-dessus de la plate-forme compte tenu de son choix de polices de type Apple. Il pourrait également s’agir du propre système d’exploitation interne d’Oppo, ce qui empêcherait Oppo de dépendre des systèmes d’exploitation ou des services liés à Google.