L’optimisme universel après la sortie numérique des Trolls, mais les théâtres repoussent

Un nouveau rapport publié aujourd’hui par le Wall Street Journal détaille la sortie numérique réussie de «Trolls World Tour» par Universal Pictures. Le rapport indique que le film a accumulé près de 100 millions de dollars de locations, mais comme vous vous en doutez, les propriétaires de salles de cinéma repoussent.

Le rapport du WSJ détaille que «Trolls World Tour» a déjà généré plus de revenus que les «Trolls» d’origine pendant ses cinq mois de tournage en salle. À la lumière de cela, les dirigeants d’Universal sont apparemment plus friands des versions numériques à venir:

Avec près de cinq millions de locations aux États-Unis et au Canada, la sortie numérique a généré en trois semaines plus de revenus pour Universal que les «Trolls» d’origine pendant ses cinq mois de tournage en salle, selon une personne proche du dossier. Ses performances ont convaincu les dirigeants d’Universal que les sorties numériques peuvent être une stratégie gagnante et peuvent diminuer le rôle des théâtres même après le passage de la pandémie.

Des studios comme Universal rapportent également 80% des frais de location ou d’achat numériques, contre environ 50% des ventes au box-office. Universal a généré plus de 77 millions de dollars de revenus grâce à la sortie numérique de “Trolls World Tour”, loin des 100 millions de dollars de locations. Il aurait fallu un box-office brut de 154 millions de dollars pour atteindre ce même chiffre.

«Les résultats de« Trolls World Tour »ont dépassé nos attentes et démontré la viabilité du PVOD», a déclaré Jeff Shell, PDG de NBCUniversal. “Dès la réouverture des cinémas, nous prévoyons de sortir des films sur les deux formats.”

En attendant, Universal annonce la sortie de la comédie de Judd Apatow «Le roi de Staten Island» exclusivement en format numérique en raison de COVID-19 le 19 juin.

Cependant, à la suite du rapport du Wall Street Journal publié aujourd’hui, la National Association of Theatre Owners n’a pas tardé à faire part de ses propres informations, comme le rapporte Deadline.

«Cette performance est révélatrice de centaines de millions de personnes isolées à la maison à la recherche de divertissement, et non d’un changement dans les préférences des consommateurs en matière de visionnement de films. Il n’est pas surprenant que les personnes sous abri à la maison pendant des semaines avec des options de divertissement de plus en plus limitées profitent de la transition directe du film en VOD pour divertir les enfants, même à un prix élevé.

«Universal a largement commercialisé le titre comme une sortie en salles, dans les théâtres et ailleurs, pendant des semaines. Il est peu probable que cela se reproduise en temps normal, et ces coûts n’ont pas été divulgués. Alors qu’Universal peut être satisfait des résultats PVOD du Trolls World Tour, ce résultat ne doit pas être interprété comme le signe d’une «nouvelle normalité» pour Hollywood. »