L’orbiteur Xcraft de Xplore atterrit dans le jeu de société Xtronaut 2.0 – .

La sonde spatiale Xcraft de Xplore figure sur la carte Xtronaut 2.0 à l’extrême droite. (Illustration Xplore / Xtronaut)

Xplore, basé à Seattle, ne devrait pas lancer sa première sonde spatiale Xcraft avant la fin de 2021, mais il a déjà atterri dans un jeu de société éducatif.

Xtronaut 2.0, un jeu multijoueur conçu par le scientifique planétaire Dante Lauretta et le PDG de Xtronaut Enterprises Michael Lyon, présentera Xcraft comme l’une des cartes à jouer du jeu. Les joueurs peuvent combiner les cartes pour créer leurs propres missions de plateau de jeu dans l’espace lointain.

Cet arrangement fait partie d’un accord de parrainage pour la campagne de crowdfunding Kickstarter de Xtronaut 2.0. “Nous sommes fiers que le Xcraft soit présenté dans Xtronaut 2.0, et nous sommes ravis que notre parrainage nous permette d’offrir 120 jeux à l’organisation de jeunesse de notre choix”, a déclaré aujourd’hui Lisa Rich, cofondatrice et chef de l’exploitation de Xplore, dans un communiqué. .

Ces jeux seront destinés aux étudiants de la Boeing Academy du Museum of Flight pour l’apprentissage des STEM. Reba Gilman, vice-présidente de l’éducation du musée, a déclaré qu’elle était «reconnaissante à Xplore de nous offrir cette activité positive à la maison que les étudiants apprécieront en ces temps incertains».