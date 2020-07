L’ordinateur portable 512 Go le moins cher dispose actuellement d’une fonction que TOUS les vendeurs d’ordinateurs portables devraient copier

Ordinateur portable Kuu K2 – 329 $ chez Gearbest (263 £ / 471 AU $)

Cet ordinateur portable est équipé de 512 Go de stockage intégré et d’un processeur Intel Celeron J4115 à quatre cœurs avec Intel HD Graphics 600. Gearbest vend actuellement le Kuu K2 à 40% de son prix de vente. Ramassez-le pendant que vous le pouvez!

Nous avons rencontré le Kuu K1 il n’y a pas si longtemps et avons été légèrement impressionnés par le fabricant. Mais il y avait des signes prometteurs et Kuu est maintenant de retour avec le K2. Il est actuellement en vente chez Gearbest pour seulement 340 $, ce qui en fait le nouvel ordinateur portable le moins cher au monde avec 512 Go de stockage intégré.

Annonces :

Fini le Core i5-5257U, gourmand en énergie, qui est maintenant remplacé par le Intel Celeron J4115 quadricœur, que nous avons examiné dans la Chuwi Larkbox.

Ce processeur – qui, selon nous, sera l’un des succès furtifs de 2020 – est l’un des nombreux points forts du K2. Il a quatre threads, une fréquence turbo jusqu’à 2,5 GHz et un sous-système vidéo graphique Intel HD Graphics 600.

Il y a un bouton d’empreinte digitale dans le bouton d’alimentation, un clavier à la fois rétro-éclairé, sans monture et amovible (pour le nettoyage et le remplacement) et il y a même un pavé tactile à double usage qui peut être transformé en un pavé numérique simplement en faisant glisser vers la droite. Intrigant.

Nous aimons le rabat de la caméra qui protège votre vie privée ainsi que la coque tout en métal et l’alliage d’aluminium qui maintient l’ordinateur portable au frais (malgré le manque de ventilateur actif) et léger. Oui, c’est un ordinateur portable entièrement silencieux.

Le reste de la spécification se lit comme suit; un 512 Go SATA M2. SSD, un emplacement pour carte microSD, un connecteur audio, 8 Go de mémoire DDR3, un écran de 14 pouces avec un rapport d’aspect 3: 2, Windows 10 Pro, jusqu’à 8 heures d’autonomie, un connecteur HDMI, une prise audio et deux Ports USB 3.0.

Garder à l’esprit

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Si vous avez réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf, faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.