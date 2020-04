L’ordinateur portable AMD Ryzen 4000 le moins cher avec 8 cœurs est sur le point d’atterrir et il change la donne

Asus TUF Gaming A15 – 999,99 $ de Newegg

Cet ordinateur portable AMD Ryzen 4000 d’Asus sera mis en vente le 9 avril et, au prix prévu, il deviendra l’ordinateur portable le moins cher avec un processeur 8 cœurs sur le marché. Sa combinaison de puissance brute et d’autonomie de batterie plaira aux joueurs comme aux entreprises. Précommandez maintenant pour être parmi les premiers à recevoir cette impressionnante machine.

Les derniers processeurs mobiles Renoir Ryzen 4000 d’AMD ont fait parler d’eux au cours des dernières semaines et les premiers appareils sont sur le point de faire leur apparition sur le marché.

Newegg commencera à expédier l’Asus TUF Gaming A15 (TUF506IU-ES74) à partir du 9 avril pour un peu moins de 1000 $ (environ 820 £ / 1670 AU $) et vous pouvez précommander maintenant pour être parmi les premiers à les recevoir.

Le détaillant n’expédie pas dans le monde entier, mais vous pouvez utiliser l’un des nombreux services de transfert de colis pour l’envoyer des États-Unis vers presque tous les autres pays. Gardez à l’esprit que la taxe de vente et les frais associés peuvent vous être facturés et que l’après-vente peut être assez problématique.

Il s’agit de l’ordinateur portable le moins cher avec un processeur à 8 cœurs et les premiers tests de performance montrent des résultats très, très prometteurs, tant du point de vue des performances pures que du point de vue de l’autonomie de la batterie. En d’autres termes, il est très, très rapide sans vous laisser avec une autonomie inférieure à 1 heure.

Bien que l’ordinateur portable TUF Gaming A15 cible principalement les joueurs, ses performances et ses fonctionnalités le rendront attrayant pour un public beaucoup plus large. Pour commencer, il possède des fonctionnalités robustes intéressantes (par exemple, la certification MIL-STD-810G et des ventilateurs autonettoyants avec technologie anti-poussière) et une énorme batterie de 90 Whr.

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

Son processeur Ryzen 7 4800H est associé à 16 Go de RAM, un SSD PCIe NVMe de 512 Go et un Nvidia Geforce GTX 1660 Ti (avec 6 Go de mémoire GDDR6 dédiée), plus un écran IPS de 15,6 pouces à 144 Hz.

Il est certes plutôt lourd, mais compte tenu des composants – que vous trouverez généralement sur un poste de travail mobile – nous sommes heureux de faire des compromis.