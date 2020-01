L’ordinateur portable avec le plus grand écran du monde est toujours en vente, deux ans après son lancement

Il y a une bonne raison pour laquelle la plupart des entreprises n’ont jamais lancé un ordinateur portable avec un écran incurvé aussi souvent, vous avez besoin de suffisamment d’espace pour apprécier la courbure de l’écran, ce qu’un ordinateur portable ne peut souvent tout simplement pas fournir.

Cependant, cela n’a pas empêché Acer de sortir le premier ordinateur portable au monde à proposer un écran incurvé – le Predator 21 X.

Si vous voulez mettre la main sur un, le détaillant américain Insight le vend toujours au moment de la rédaction pour un montant stupéfiant de 9 935 $, ce qui est en fait plus que le prix de détail suggéré au lancement.

Un whopper d’un ordinateur portable

Le Predator 21 X est le premier et le seul ordinateur portable à être livré avec un écran incurvé – mais ce n’est pas tout ce qu’il a à offrir.

Il a un clavier mécanique approprié, une configuration à quatre haut-parleurs / double woofer, trois ventilateurs et deux (oui, deux) blocs d’alimentation de 330 W qui alimentent une batterie à 8 cellules.

Le reste de la technologie est un peu long dans la dent; un processeur Intel Core i7-7820HK de qualité bureau, 64 Go de RAM, deux SSD en mode SATA, avec un disque dur de sauvegarde de 1 To, et deux Nvidia Geforce GTX 1080 en SLI avec 16 Go de RAM GDDR5.

Sans surprise, le Predator 21 X pèse beaucoup – plus de 10 kg, y compris les blocs d’alimentation. Il est également très grand (22,4 x 12,4 x 3,3 pouces) et a une durée de vie de la batterie horriblement courte sous charge, ce qui signifie que même si le Predator a été lancé en tant qu’ordinateur portable de jeu, il peut également être utilisé comme station de travail mobile en un rien de temps.