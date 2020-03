L’ordinateur portable Intel Core i7 le moins cher du monde est un ordinateur portable professionnel HP

Vous avez trouvé une meilleure offre?

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

Le processeur Core i7 n’est plus le chien de tête de la famille de processeurs Intel, mais il reste un composant formidable même si les modèles Core i5 ont été mis à niveau vers le statut quadricœur. Même par rapport à l’i9, il est puissant, car il partage de nombreuses fonctionnalités haut de gamme avec ses frères plus chers.

L’ordinateur portable le plus abordable doté d’un processeur Intel Core i7 en ce moment est l’ordinateur portable HP 15T (7fq32av) et c’est un excellent choix pour ceux qui travaillent actuellement à distance. Hormis le fait que HP aurait dû choisir un nom plus mémorable, il n’y a pas grand chose à détester.

Au cœur de cet ordinateur portable se trouve un processeur Intel Core i7-10510U et, à 520 $ directement de HP, il coûte moins cher que la plupart des appareils Core i5 que nous avons vus, mais offrira probablement une expérience informatique beaucoup plus fluide.

Ordinateur portable HP 15t: 1 249,99 $ 519,99 $ chez HP

Cet ordinateur portable HP est un prix incroyable et est livré avec un écran de 15 pouces associé à un puissant processeur Intel Core i7 de 10e génération pour alimenter le tout. Il y a également 128 Go de stockage SSD à bord avec Windows 10 intégré.

Voir l’offre

L’ordinateur portable 15T est équipé de 8 Go de mémoire DDR4 (extensible) et d’un SSD SATA M.2 de 128 Go. La connectivité Bluetooth 4.2 et 802.11ac est fournie par Realtek, tandis que le système d’exploitation est Windows 10 Home.

Il y a deux microphones pour améliorer les appels et la visioconférence (grâce à un logiciel avancé de réduction du bruit), plus un lecteur de carte, un port GbE, trois ports USB, un connecteur HDMI et une caméra vidéo HD.

Remarque: malgré l’état d’entrée de gamme de l’appareil, il est livré avec une charge rapide HP qui permet à sa batterie de 41 Wh d’atteindre une charge de 50% en 45 minutes.

L’écran reste son point faible; c’est HD seulement plutôt que full HD, et utilise la technologie SVA plutôt que l’IPS supérieur. Sur un écran de 15,6 pouces, cela risque d’être une expérience sous-optimale.

À 3,84 livres, ce n’est pas l’ordinateur portable le plus léger du marché et sa finition argentée naturelle ne fera certainement pas tourner les têtes.