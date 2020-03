L’organisateur de l’événement Emerald City Comic Con propose le remboursement des billets, mais prévoit toujours d’accueillir l’événement à Seattle – .

(Image ECCC)

L’organisateur d’Emerald City Comic Con, ReedPOP, a assoupli sa politique de non-remboursement typique pour les participants qui souhaitent annuler leurs billets, mais continuera à planifier d’organiser l’événement de cette année à Seattle malgré les préoccupations persistantes concernant le virus COVID-19.

Après l’annonce lundi que la convention se déroulera comme prévu, la direction d’ECCC offrira un formulaire de remboursement aux fans qui ne souhaitent pas participer en raison des risques d’acquérir ou de transmettre un coronavirus. Les participants doivent renvoyer leur billet par la poste pour recevoir un remboursement.

“Sachant qu’il n’y a pas deux fans identiques, nous avons décidé de faire une exception à notre politique de billets sans remboursement pour nos fans qui ne peuvent ou ne sont pas à l’aise à Emerald City Comic Con à la lumière des événements actuels”, a écrit ReedPOP dans un communiqué de presse.

«Chez Reedpop, nous restons déterminés à gérer Emerald City Comic Con», poursuit le communiqué, «mais comprenez que tout le monde ne sera pas à l’aise avec cette décision; si vous souhaitez renoncer à l’édition de cette année d’Emerald City Comic Con, nous respectons absolument vos souhaits et vous rembourserons l’achat de votre billet. “

ReedPOP a déclaré que les membres du personnel qui décident de ne pas travailler la convention en raison de COVID-19 recevront des considérations similaires. «Le personnel est également partie prenante de cet événement et nous respecterons leurs préférences personnelles.»

ECCC, qui se tient chaque année depuis 2003, est un événement majeur dans l’industrie de la bande dessinée américaine, avec de nombreux artistes et écrivains venant de partout au pays pour assister à des panels et installer des stands. Le salon 2019 a attiré 98000 participants en quatre jours.

Mais avec les organisateurs d’événements qui annulent des événements à travers le monde et Seattle comme épicentre du coronavirus américain, certains ont demandé à ReedPOP d’annuler ECCC.

Les organisateurs d’Emerald City Comic Con disent que la convention de Seattle se déroulera comme prévu https://t.co/X3eBByNQfO via @. // Bordering on criminal. Le maire devrait faire quelque chose. Il doit y avoir un permis de révocation. Le dépistage n’est pas non plus un test avec un début potentiel de 14 jours.

– Steven Sinofsky (@stevesi) 4 mars 2020

De nombreux fournisseurs et invités se sont retirés des CETC de cette année, notamment DC Comics, Dark Horse, Penguin Random House, Valiant Entertainment et, à partir de cet après-midi, Oni Press, de Portland.

Parmi les autres invités qui ont annulé leurs apparitions aux CETC de cette année, citons Jim Butcher (The Dresden Files), Kate Leth (My Little Pony: Equestria Girls, Hellcat, Vampirella), Jen Bartel (Blackbird, de nombreuses couvertures pour Marvel), Jim Zub ( Rick & Morty, Uncanny Avengers, Skullkickers) et AJ, auteur de la région de Seattle Hackwith (La bibliothèque des non écrits).

ReedPOP a déclaré précédemment qu’il mettra en œuvre un nettoyage et une désinfection améliorés à travers le salon.

Les responsables de la santé publique du comté de Seattle-King ont signalé aujourd’hui 10 nouveaux cas confirmés de COVID-19, dont un décès supplémentaire. Cela porte le total du comté de King à 31 cas confirmés, avec neuf décès. Un décès supplémentaire a été signalé dans le comté voisin de Snohomish, et la Californie a signalé aujourd’hui son premier décès lié au coronavirus.