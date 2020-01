L’organisme à but non lucratif de Melinda Gates lance une initiative de 50 millions de dollars pour accroître la représentation des femmes dans les pôles technologiques – .

Melinda Gates s’exprimant à l’Université de Washington en décembre 2017. (Photo . / Kevin Lisota)

Melinda Gates lance une autre initiative pour renverser la vapeur pour les femmes en technologie.

Pivotal Ventures, un groupe philanthropique basé à Seattle fondé par Gates, a annoncé mardi un projet de 50 millions de dollars destiné à transformer les centres technologiques en des lieux plus inclusifs pour les femmes.

L’initiative Egalité des genres dans les villes technologiques (GET) se concentrera sur l’augmentation du nombre de femmes travaillant dans les technologies dans trois villes au cours des cinq prochaines années. Pivotal Ventures a révélé Chicago comme la ville pionnière et prévoit d’annoncer les deux régions restantes au cours des prochaines années.

Lorsque Microsoft a recruté Gates en 1987, elle était la seule femme embauchée parmi sa classe de MBA à prédominance masculine. Mais en dépit d’être minoritaire, c’était, à certains égards, l’apogée pour les femmes dans la technologie. En 1985, les femmes représentaient 37% des diplômés en informatique.

Mais aujourd’hui, ce nombre est tombé à 18%.

«Comme beaucoup de gens, je supposais que les choses s’amélioreraient pour les femmes en informatique», a écrit Gates dans un article de 2018. “Mais à bien des égards, ils ne l’ont pas fait. En fait, au cours des deux dernières décennies, l’écart entre les sexes s’est aggravé. »

Gates a envisagé de quitter Microsoft, face à une culture hyper-masculine et à peu de pairs féminins. Mais elle est restée, épousant finalement le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, et est devenue un magnat philanthropique.

“Alors que l’industrie technologique continue de s’étendre au-delà de la Silicon Valley vers d’autres régions du pays, nous avons la possibilité de réinventer à quoi pourrait ressembler le secteur”, a déclaré Gates dans un article publié mardi sur LinkedIn. «Si ces pôles technologiques émergents sont soutenus pour donner la priorité à la représentation et à l’inclusion des femmes à mesure qu’elles grandissent, elles seront mieux placées pour exploiter toute la gamme des talents locaux, tout en aidant à créer un plan directeur pour combler l’écart entre les sexes de l’industrie à l’échelle nationale.

Selon Pivotal Ventures, le financement permettra de créer des programmes de diversité dans le monde universitaire, le secteur privé, le capital-risque et d’autres composants du pipeline technologique dans chaque ville.

Par exemple, Pivotal Ventures s’associe à un nouveau programme appelé Break Through Tech, qui vise à augmenter le nombre de femmes diplômées des universités américaines diplômées en informatique. Break Through Tech commencera par cibler l’Université de l’Illinois à Chicago.

SecondMuse, une organisation qui aide à créer des écosystèmes d’innovation, travaillera avec GET Cities pour aligner les startups, les investisseurs et d’autres parties prenantes à Chicago. SecondMuse prévoit de développer des objectifs de diversité partagés et d’aider à trouver du financement pour les femmes entrepreneurs dans le cadre de l’initiative.

GET Cities collaborera avec d’autres organisations à but non lucratif et axées sur la diversité dans chaque région.

Gates a lancé Pivotal Ventures en 2015 comme moyen de poursuivre des projets philanthropiques et d’autres investissements qui ne correspondent pas à la charte de la Fondation Bill et Melinda Gates. L’organisation à but non lucratif s’appuie sur son travail en tant que défenseure de premier plan pour la planification familiale et l’accès aux contraceptifs, ainsi que pour la santé maternelle et néonatale. Gates a publié un livre en 2019 documentant les défis systémiques et sociétaux auxquels les femmes sont toujours confrontées dans le monde.

En octobre dernier, Gates a annoncé son intention de dépenser 1 milliard de dollars dans des programmes qui font progresser l’équité entre les sexes aux États-Unis. Le projet GET Cities fait partie de cette initiative.