L’origine de Lone Cyberman et ses explications

Le dernier épisode de Docteur Who a révélé la vérité derrière le Lone Cyberman. Le Lone Cyberman a été mentionné pour la première fois dans “Fugitive of the Judoon”, lorsque le capitaine Jack a tenté d’avertir le médecin. Il a prédit une rencontre avec un mystérieux “Lone Cyberman” et une crise dans laquelle le Docteur serait tenté de se plier aux exigences de cet être.

L’avertissement de Jack Harkness était généralement ambigu, notamment parce qu’il avait été téléporté à mi-chemin de la conversation. Il a parlé d’une guerre dans le futur et d’une alliance de races qui avait désespérément combattu contre la Cyber ​​Army. L’Alliance a laissé le Cyber ​​Empire en ruine, mais elle craignait le retour des Cybermen. Afin d’empêcher cela, ils ont renvoyé quelque chose dans le temps et dans l’espace, mais Jack pensait qu’il était poursuivi par un dernier, Lone Cyberman. Selon Jack, le Docteur n’a en aucun cas donné au Lone Cyberman ce qu’il voulait.

“La hantise de la Villa Diodati” a vu le Docteur et sa famille voyager en 1816 pour découvrir la vérité derrière l’écriture de Mary Shelley de Frankenstein. À leur grande surprise, ils ont été plongés dans un mystère de maison hantée. Ils se sont rapidement retrouvés confrontés au Lone Cyberman lui-même – et ont appris la vérité choquante.

Le seul Cyberman était le dernier de sa course

Les Cybermen réclament généralement des sujets non désirés pour la conversion, mais le Lone Cyberman était différent. Il était à l’origine un homme nommé Ashad, qui vénérait les Cybermen et croyait que la conversion était une bénédiction, pas une malédiction. En tant que tel, ce fanatique a été consterné quand il a appris que ses propres enfants avaient rejoint le mouvement de résistance contre les Cybermen, et il leur a tranché la gorge. Compte tenu de son dévouement, il n’est pas surprenant qu’Ashad ait finalement trouvé son chemin vers les Cybermen, et ils l’ont soumis au processus de conversion.

Malheureusement pour Ashad, il avait trouvé les Cybermen trop tard, et la conversion n’était que partiellement terminée lorsque l’Alliance a porté un coup décisif à la Cyber ​​Army. Selon l’épisode de la saison 7 de Doctor Who “Nightmare in Silver”, l’Alliance a détruit une galaxie entière afin d’éliminer les Cybermen. L’esprit de ruche au cœur de la cyber-armée – connue sous le nom de Cyberiade – a été fermé. Cela aurait dû laisser tout Cybermen restant sous le choc, incapable de traiter et facile à détruire; mais il semble maintenant que la conversion d’Ashad était incomplète, et il n’avait jamais été connecté à la Cyberiade. En conséquence, il est resté actif – et fanatiquement dévoué à la restauration du Cyber ​​Empire.

Le Cybermium est la clé pour ramener les Cybermen

Les Cybermen avaient créé une police d’assurance contre leur éventuelle défaite, une substance connue sous le nom de Cyberium. Cela semble avoir été une sorte de nanotechnologie, et c’est essentiellement un vaste référentiel de données; selon le Docteur, le Cyberium contenait “la connaissance et l’histoire future de tous les Cybermen”. Le Cyberium a été conçu pour se lier à un Cyberman, lui permettant de devenir le centre d’un nouvel esprit de ruche, lui donnant instantanément accès à tous les secrets de la science Cyberman. Heureusement pour l’avenir, l’Alliance a acquis le Cyberium, et ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas le détruire. Au lieu de cela, ils ont choisi de le cacher, en utilisant une technologie rudimentaire de voyage dans le temps pour le projeter dans le passé. Le Lone Cyberman a finalement appris ce qu’ils avaient fait et a poursuivi le Cyberium sur Terre en 1816.

Le Cyberium possédait à l’origine le corps de Percy Shelley, époux de Mary Shelley, et a institué ses mécanismes de défense – tels qu’un filtre de perception – qui semblent avoir été installés par l’Alliance pour rendre plus difficile pour le Lone Cyberman de le retrouver. Lorsque le Docteur a libéré le Cyberium de Percy, il a été initialement attiré par le plus grand processeur à proximité – l’esprit du Docteur – qui correspond parfaitement à la technologie vue dans “Nightmare in Silver”. Malheureusement, le Lone Cyberman a menacé de détruire l’humanité en 1816, et le Docteur ne pouvait pas se permettre d’appeler son bluff; elle a sorti le Cyberium, le rendant au Lone Cyberman. Ashad est maintenant revenu à son époque, armé de toutes les connaissances dont il a besoin pour redémarrer toute la course Cyber.

Le seul Cyberman va maintenant relancer la cyber armée

La BBC a déjà confirmé que l’avenir paierait un prix terrible pour la décision du médecin. Selon le showrunner Chris Chibnall, les deux prochains épisodes verront le Docteur voyager dans un avenir lointain, où ils trouveront la galaxie ravagée une fois de plus par la Cyber ​​Guerre. “C’est un conflit qui a réduit à la fois les Cybermen et l’humanité”, a expliqué Chibnall. “Ce sont les derniers restes des Cybermen contre les derniers réfugiés de l’humanité dans ce coin de l’univers. Ces réfugiés sont en fuite des Cybermen particulièrement implacables et impitoyables qui sont sur leur piste.”

Les Cybermen de cette époque sont facilement les plus dangereux que le Docteur ait jamais rencontrés. À ce stade, ils se sont améliorés pour éliminer toutes les faiblesses passées, y compris leur ancienne allergie à l’or. “Nightmare in Silver” a prouvé qu’ils maîtrisaient la nanotechnologie et qu’ils ont amélioré leurs propres capacités physiques au point de pouvoir se déplacer à une vitesse effrayante. Pire encore, les Cybermen utilisent essentiellement les propres armées de leurs ennemis comme pièces de rechange; il n’y a pas de prisonniers de guerre dans une bataille avec les Cybermen, juste de futurs convertis. Ironiquement, cependant, le commentaire de Chibnall suggère que les Cybermen ont peut-être été un peu trop efficaces. Les Cybermen ont besoin d’êtres vivants pour se convertir, et il semble qu’il n’en reste plus beaucoup.

Une seule question demeure: pourquoi Jack Harkness savait-il que le docteur devait être averti de ne pas donner au Lone Cyberman ce qu’il voulait? Jack est un être immortel, et il est possible qu’il soit toujours vivant dans ce futur lointain déchiré par la guerre. Si tel est le cas, il aurait pu être renvoyé à temps dans une dernière tentative de réécrire l’histoire. Malheureusement, le Docteur a fait le même choix et a donné au Lone Cyberman le Cyberium dont il avait besoin. Jack a échoué dans sa mission – et il reste à voir si le Docteur peut arranger les choses.

