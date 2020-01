L’origine du mème de pointage Spider-Man | .

Certains peuvent ne pas reconnaître le dessin animé dont le mème est originaire, d’autant plus que Spider-Man a joué dans plus de dessins animés que tout autre personnage de Marvel. Ce dessin animé particulier, cependant, est la toute première série animée du crawler. Intitulée Spider-Man, la série a fonctionné sur ABC pendant deux saisons avant d’entrer en syndication pour sa troisième et dernière saison. Composé de 53 épisodes au total, Spider-Man a présenté Paul Soles comme la voix du super-héros titulaire. La série mettait en vedette des personnages de soutien et des méchants des premières aventures de Spider-Man, tels que J.Jonah Jameson, Betty Brant, Vulture, Scorpion, Electro, Sandman, Green Goblin, Rhino, et plus encore.

Comme de nombreux dessins animés, les épisodes des première et troisième saisons de Spider-Man ont été divisés en segments, de sorte que chaque épisode a été divisé en deux histoires. Dans le deuxième segment de la saison 1 de Spider-Man, épisode 19, intitulé à juste titre “Double Identity”, Peter Parker se heurte à un acteur devenu criminel du nom de Charles Cameo. Cameo usurpe l’identité de Spider-Man pour voler des trésors d’art, mais est interrompu par le vrai Spider-Man, qui atterrit devant lui. Les deux pointent l’un vers l’autre, et c’est ce plan qui a fait l’objet de centaines de mèmes.

Chaque mème a une interprétation humoristique différente de ce que les deux pourraient se dire (car les deux portent les mêmes costumes et frappent les mêmes poses). Voici ce qui se dit réellement. Cameo pointe Spider-Man et dit “cet homme est un imposteur!” auquel Spider-Man répond: “Cet homme est l’imposteur!” Ensuite, un combat éclate et Spider-Man bat et capture facilement le voleur, à la grande déception de J. Jonah Jameson.

L’image des deux Spider-Men pointés a été sous-titrée – et parfois recréée – de toutes sortes de manières différentes. Il existe depuis au moins 2011. Il a été utilisé par des fans, des célébrités et même des politiciens pour faire des comparaisons drôles entre des personnes qui semblent étrangement similaires ou qui sont engagées dans la même activité. Tant que les fans proposent des façons uniques de s’amuser avec l’image, elle et d’autres populaires Homme araignée on peut s’attendre à ce que les mèmes sur Internet restent pertinents.

