Lost in Space, la troisième et dernière saison de la série Netflix arrive

Il est enfin arrivé l’annonce officielle de “Lost in Space”. Les aventures de la famille Robinson auront une conclusion définitive. Netflix lui-même l’a confirmé par un communiqué de presse.

la la troisième saison de “Lost in Space” obtient le feu vert et vous permettra de découvrir comment se déroulera le voyage des protagonistes vers Alpha Centauri. De plus, cette nouvelle saison sera le dernier des aventures des astronautes.

L’actualité de la conclusion de la série cependant, cela ne devrait pas surprendre les fans. Dès le début, les écrivains ont pensé à l’histoire comme une trilogie. L’aventure de la famille Robinson aurait dû avoir des caractéristiques spécifiques dans l’esprit des auteurs.

Lost in Space se dirige vers la conclusion

la la première saison a servi d’introduction et le début de l’aventure et la partie centrale se serait davantage concentrée sur la dynamique créée. La fin est encore à découvrir, mais les auteurs assurent que ce sera une fin épique.

Le producteur exécutif Zack Estrin et Netflix ont signé un accord pluriannuel, axé sur la production de nouvelles séries exclusives. Cela signifie qu’une fois les aventures de “Lost in Space” terminées il y aura de nouvelles histoires à raconter pour Estrin.

Parmi les protagonistes de “Lost in Space”, on trouve Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio et Parker Posey. Le début de la troisième saison est prévu pour 2021, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps. Rappelons que la série est un remake moderne d’une série culte des années 60 et l’accueil du public a été très chaleureux.