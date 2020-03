Lotus a déjà épuisé son hypercar électrique pour 2020 Evija

Avez-vous regardé le Lotus Evija et vous vous êtes demandé comment justifier une voiture électrique électrique qui coûte plus cher 2,6 millions de dollars, en particulier d’une marque bien connue pour les véhicules gaz beaucoup plus léger et moins cher? Apparemment, vous n’aviez aucune raison de douter. Lotus avait déclaré à Autocar qu’il avait déjà épuisé la production d’Evija pour le 2020, qui devrait commencer en été. Il n’a pas fourni de chiffres précis, mais le constructeur devrait produire 130 Evijas au total.

Lotus s’oriente vers la vente totale de son Evija. Le cycle de production sera probablement large

Le cycle de production total est comparable à celui pininfarina il a fait pour son véhicule électrique baptiste. Ben 150 véhicules la société italienne a produit, ne communiquant pas non plus l’évolution des ventes des véhicules susmentionnés.

Il ne sera pas tout à fait inattendu que Lotus vende tous ses véhicules. Le monde de hypercar il est dominé par des clients ultra riches qui allument fréquemment les véhicules sans hésitation. C’est aussi pourquoi des voitures vraiment excellentes sont produites. Malgré cela, les clients n’ont certainement pas peur. Cependant, le marché de l’hypercar électrique il est encore très jeune. Les performances de Lotus suggèrent que beaucoup de ces clients n’hésitent pas à dépenser leur chance sur des hypercars zéro émission, ce qui augure bien de la mise en cache des véhicules électriques chez les amateurs de voitures avec des comptes bancaires de taille plus raisonnable.